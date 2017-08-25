۲۰ درصد پناهگاه های محیط زیست کشور در استان سمنان قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زند وکیلی شامگاه جمعه در دومین جشنواره سفره ایرانی، فرهنگ ایرانی با بیان اینکه از سال گذشته سیاست گذاری استان سمنان بر این منوال پایه ریزی شده که با تغییر از معبر به مقصد بتوانیم گردشگری را تقویت کنیم، ابراز داشت: یکی از جاذبه های گردشگری که در سمنان وجود دارد محیط زیست است که با وجود قرار گرفتن ۲۰درصد پناهگاه های حیات وحش کشور در این استان می تواند به مقصد گردشگری تبدیل شود.

وی افزود: ۳۵خانه بوم گردی در استان سمنان وجود دارد و حدود هشت هتل نیز در حال ساخت است که نشان می دهد توانستیم در این زمینه به گونه ای مطلوب عمل کنیم که نیاز به ایجاد واحدهای بوم گردی هنوز هم در استان سمنان است.

معاون عمرانی استاندار سمنان با بیان اینکه سیاست استان در زمینه گردشگری بسیار موفق بوده است، ابراز داشت: سالانه میلیون ها مسافر از سمنان عبور می کند که همین امر برنامه ریزی های جامع میان مدت و بلند مدت را می طلبید تا با تغییر نگرش ها بتوانیم استان را به عنوان یکی از مقصدهای گردشگری معرفی کنیم.

زندیه وکیلی تاکید کرد: برگزاری جشنواره های غذایی فرصت خوبی را برای معرفی ظرفیت های استان سمنان فراهم می کند که امیدواریم با استمرار این برنامه ها بتوانیم در گسترش و تقویت صنعت پاک گردشگری کمک کنیم.