۴۸۰ پروژه نیمه تمام در زنجان به دولت یازدهم ارث رسید

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش امیری شامگاه جمعه در نشست خبری با خبرنگاران، در پاسخ به سوال مهر در خصوص پروژه های نیمه تمام در سطح استان زنجان، گفت: ۴۸۰ پروژه نیمه تمام در سطح استان زنجان از دولت گذشته به دولت یازدهم به ارث رسید.

وی اظهار کرد: باید این تعداد پروژه تکمیل شوند و در دولت تدبیر و امید پروژه جدید تعریف نکردیم و تنها یک پروژه جدید تعریف شده است.

استاندار زنجان در پاسخ به دیگر سوال مهر در خصوص ورود سرمایه گذار خارجی به استان زنجان، گفت: از ورود سرمایه گذار خارجی به استان زنجان رضایت دارم.

امیری به هفته دولت اشاره کرد و گفت: یک هفته برای دولت است و باید مسیر توسعه استان برای افزایش تولید و اشتغال را فراهم کنیم.

وی به شهیدان رجایی و با هنر اشاره کردو افزود: شهید رجایی تجسمی از یک دولتمرد بزرگی بود که وجودش مردم و انقلاب بود و شهید رجایی و باهنر از مردمی ترین مسئولان بودند که فضای معنوی و اخلاقی از طریق این دو مرد بزرگ در مجموعه دولت احساس می شد.

استاندار زنجان از بهره برداری ۶۳۸ پروژه عمرانی کوچک ، متوسط و بزرگ در استان زنجان طی هفته دولت خبر دادو افزود: برای این تعداد پروژه ۳۴۶ میلیارد تومان هزینه شده است و ۳۵۵ میلیارد تومان طرح تولیدی و معدنی و کشاورزی و اقتصادی به بهره برداری می رسد.

امیری تصریح کرد: با بهره برداری این طرحها ۵۷۵ شغل مستقیم و هزار و ۱۸۰ شغل غیر مستقیم در استان زنجان ایجاد می شود.

وی افزود: مدیری حق ندارد در استان زنجان طرحی را دو بار بهره برداری کند، اگر چه بهره برداری طرح ها نیازی به مراسم افتتاح ندارد اما این سنت حسنه موجب می شود تا مردم در جریان امور قرار گرفته و ارزش کار را بیشتر می کند.

استاندار زنجان ابراز کرد: هر چه به راه اندازی واحدهای تولیدی و صنعتی برویم واردات کاهش داشته و به اهداف اقتصاد مقاومتی دست پیدا می کنیم و افتتاحیه های تبلیغی برای واحدهای تولیدی و صنعتی استان زنجان است.

امیری افزود: پروژه بزرگ تولید کیلوس در زنجان که به عنوان نخستین واحد تولیدی در مرحله بهره برداری است و فاز ۲ ایریکو در زنجان با حضور مسئولان کشوری در هفته دولت افتتاح می شود.

زنجان به شهردار پاکدست و با تجربه نیاز دارد

وی به انتخاب شهرداری ها در زنجان اشاره کردو افزود: در گردهمایی شوراهای اسلامی به اعضای شوراها تاکید کردم که اگر شهرداری کار خود را خوب انجام می دهد حفظ شود چرا که تغییر مدیریت از آفت های توسعه فعالیت ها است و برای شهر زنجان شهرداری با تجربه، پاکدست، و صاحب صلاحیت و با دانش انتخاب شود و تغییر در مدیریت شهری زنجان باید معقولانه باشدو اگر مردم از شهردار راضی هستند تغییری صورت نگیرد.

استاندار زنجان تصریح کرد: از اجرای کند پل سید الشهدا ناراحت هستم و مردم ناراحت می شوند ضروری است شوراها قفل برخی پروژه ها را باز کنند.

امیری افزود: در خصوص خودروی برقی مجوز اخذ شده و صفر و ۱۰۰ آن توسط بخش خصوصی انجام می شود و با مذاکراتی که با سازمان امور مالیاتی انجام شد مشکل حل شود.

استاندار زنجان یاد آورشد: ۱۰ پروژه سفر رئیس جمهور به استان زنجان شاخص بود که برخی پروژه ها انجام و برخی به مشکل برخورده است ودوخطه کردن راه آهن زنجان در حال پیگیری است. مصوبه دانشکده صنعتی در زنجان پیگیری انجام شده موضوع دانشکده نبوده، بلکه بنا بر تقویت رشته‌های صنعتی است.

وی به آبیاری تحت فشار در استان که از مصوبات رئیس جمهور دولت یازدهم در سال ۹۳ به استان زنجان بود،اشاره کردو افزود: در استان زنجان ۱۷ هزار هکتار از اراضی استان به این نوع آبیاری مجهز شده و باز ادامه دارد و پارک لجستیک زنجان یا بندر خشک از دیگر مصوبات بود که زمینی جانمایی و انتخاب شد و بخش خصوصی پذیرفت اما محیط زیست مخالفت کرد به همین دلیل زمین دیگری شناسایی شد و موافقت محیط زیست استان اخذ شده و پرونده برای طرح موضوع در شورای عالی شهرسازی آماده سازی شده است.

گاز رسانی به روستاهای زنجان به ۸۵ درصد می رسد

استاندار زنجان به شهرک ای تی اشاره کرد و ابراز داشت: با سرمایه گذاران خارجی برای اجرای طرح شهرک آی تی صحبت شده اما هنوز توفیقی کسب نشده و در بحث گاز رسانی به روستاهای استان زنجان تا تا پایان سالجاری به ۸۵ درصد می رسد وقبل از دولت یازدهم تنها ۴۲ درصد روستاها از نعمت گاز بهره مند بودند.

امیری در خصوص پروژه پتروشیمی زنجان گفت: اوایل اردیبهشت ماه مصوبه بانک ملی که تعهد پرداخت تسهیلات این پروژه را تقبل کرده بود به صندوق توسعه ملی ابلاغ شده و ۳۰۶ میلیون یورو اعتبار ارضی این پروژه است که مصوبه صندوق توسعه ملی این هفته اخذ شده و این پروژه بیش از ۹۰ هزار سهامدار دارد.

وی در خصوص جابه جایی استانداران و احتمال جابه جایی استاندار زنجان گفت: مطالبی در خصوص جابه جایی فرمانداران و استانداران در فضای مجازی بیان می شود، مستند نیست و در سایت های چند استان من را استاندار کرده اند.

استاندار زنجان با اشاره به وضعیت صادرات استان زنجان،تصریح کرد: میزان صادرات استان زنجان تا مرز ۵۰۰ میلیون دلار پیش بینی شده ومسئولی که بخواهد در مسیر توسعه استان سنگ اندازی کند، در مجموعه دولت جایی ندارد و باید از ظرفیت داخل و خارج و توان بخش خصوصی درتوسعه استان استفاده شود.

امیری به استفاده از ظرفیت و توان مدیریتی بانوان در مجموعه دولت اشاره کرد و گفت: در سال گذشته در بیمه سلامت استان ازتوان بانوان استفاده شده است.

وی ابراز کرد: طی یک سال گذشته بر روی اجرای طرح رونق اقتصادی تاکید داشتیم و سهم ما ۴۴۳ میلیارد تومان بود و بالای ۵۷۰ میلیارد تومان جذب و به واحدهای تولیدی تزریق شده و تثبیت شغل های واحدهای تولیدی از دیگر برنامه هابود ودر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید توانستیم شغل های موجود را تثبیت و شغل های جدید ایجاد کنیم.

استاندار زنجان یاد اورشد: امروز از گمرک زنجان به بیش از ۴۰ کشور صادرات انجام می شود و بخش قابل توجهی از صادرات استان از ابهر و خارج از گمرک استان صادر می شود.

امیری افزود: ۶۱ پروژه قبل از ورود بنده برای واگذاری به بخش خصوصی در نظر گرفته شده بود و در این میان بدسلیقگی در این زمینه وجود داشت.

بی ثباتی برای نظام اداری خوب نیست

وی به پروژه استخر سرپوشده صائین قلعه و سلطانیه اشاره کردو افزود: بخش خصوصی اجرای پروژه فاضلاب روستایی را قبول نکرد و استخر سرپوشیده در صائین قلعه و سلطانیه در لیست واگذاری قرار داد که منتظر سرمایه گذار هستیم اما این پروژه ها خیلی جذاب برای سرمایه گذاری نیستند.

استاندار زنجان عنوان کرد: طی دو سه ماه گذشته تیمی تشکیل شده که فضاهای مازاد شناسایی شود و اگر مشتری دولتی دارد واگذار و اگر نباشد به بخش خصوصی اراخواهد شد.

امیری افزود: در بخش کشاورزی استان زنجان کمترین معوقات بانکی را دارد و کارگروه تسهیل بر اساس کار کارشناسی ۲۰ هزار میلیارد تومان در کشور تسهیلات پرداخت کرد.

وی ابراز کرد: همکاران دولت باید هماهنگ باشند و با طرح برخی موضوعات مدیران را بی ثبات کنیم، موافق نیستم. رسانه ها نیز به بی ثباتی دستگاه های اجرایی دامن نزنند و بی ثباتی مانع توسعه استان می شود و برنامه ها اجرایی نمی شود.