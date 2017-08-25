یک کشته و ۵ مصدوم در سانحه واژگونی خودرو درگناباد

جواد باذلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بعدازظهر جمعه به دنبال تماس تلفنی با اورژانس ۱۱۵ گناباد مبنی بر واژگونی یک دستگاه پژو ۴۰۵ درکیلومتر ۵ محور بیمرغ- گناباد ۴ اکیپ عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود : اولین آمبولانس درکمتر از ۳ دقیقه از پایگاه اورژانس بیمرغ به محل حادثه رسید و بعد از معاینه بیماران اقدامات اولیه برای ۶ مصدوم صورت پذیرفت و مجروحان توسط ۴ دستگاه آمبولانس به بیمارستان علامه بهلول گنابادی منتقل شدند.

باذلی گفت: متاسفانه یکی از مصدومین که آقایی ۳۰ ساله بود به دلیل آسیب شدید از ناحیه سر وکاهش هوشیاری در بیمارستان جان خود را از دست داد ودیگر مصدومان نیز تحت مداوا هستند.

رئیس اورژانس ۱۱۵ گناباد بیان کرد: با توجه به افزایش تردد در جاده ها در شهریورماه ، به رانندگان توصیه می شود نکات ایمنی را در رانندگی رعایت کنند تا شاهد حوادثی مشابه نباشیم.