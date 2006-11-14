گردهمایی کمیته رسانه ها و امور فرهنگی سازمان کنفرانس اسلامی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط، هشتمین دوره گردهمایی کمیته دائمی رسانه ها و امور فرهنگی سازمان کنفرانس با حمایت عبدالله واد رئیس جمهور سنگال و پروفسور اکمل الدین احسان اوغلو دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی طی دو روز در داکار برگزار می شود.

در این گردهمایی دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی به ارائه گزارشهایی درباره اجرای برنامه های ده ساله کمیته در دو زمینه فرهنگی و اطلاع رسانی می پردازد.

این گزارشها در پی برگزاری اجلاس استثنایی سران کشورهای اسلامی است که در دسامبر سال 2005 در مکه برگزار شد و با توجه به اهمیتی که اجلاس مذکور به این مسئله داده بود، ارائه می شود.

طی این دوره ضمن بررسی فعالیتهای فرهنگی و اطلاع سانی کشورهای اسلامی، نقش زن در توسعه جوامع اسلامی، حمایت از کودکان در جهان اسلام و مسائل مسلمانان و موضوعات بهداشتی آنها بررسی می شود.

بررسی مسائل فلسطین در رسانه ها و فرهنگها، بررسی اوضاع دانشگاهها و مؤسسات و مراکز اسلامی، تشریک مساعی شوراهای فرعی و مؤسسات تخصصی در زمینه های اطلاع رسانی و فرهنگ در سازمان کنفرانس اسلامی از دیگر موضوعات پیش بینی شده برای این دوره هستند.

کمیته دائمی رسانه ها و امور فرهنگی (کومیاک) طبق تصمیم گیری سومین اجلاس سران کشورهای اسلامی در عربستان در ژانویه سال 1981 میلادی تأسیس شد تا رسانه های جهان اسلام به مسائل امت اسلام به ویژه در دو منطقه فلسطین و قدس به منظور مبارزه با تعرضات علیه اسلام و مسلمانان بپردازند. مقر این کمیته در داکار پایتخت سنگال بوده و ریاست آن به عهده رئیس جمهور سنگال است و کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی از اعضای آن به شمار می روند.