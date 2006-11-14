پیشنهاد ضرب سکه پیامبر اعظم (ص) را پذیرفتم

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم شیبانی دیشب در حاشیه ششمین همایش چهره های ماندگار در گفتگو با ستاد خبری بزرگداشت سال پیامبر اعظم (ص) اظهار کرد: چندین طرح از سوی ستاد بزرگداشت سال پیامبر اعظم (ص) به بانک مرکزی ارایه شد که یکی از طرح ها انتخاب شده است.

وی با بیان این که طرح ضرب سکه پیامبر اعظم (ص) در حال گذراندن مراحل اجرایی است، گفت: امیدواریم هر چه زودتر سکه های پیامبر اعظم (ص) ضرب شود.

همچنین محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس ستاد بزرگداشت سال پیامبر اعظم (ص) روز گذشته در گفتگو با ستاد خبری اعلام کرد: بانک مرکزی از پیشنهاد ضرب سکه پیامبر اعظم (ص) استقبال کرد که به درخواست آنان طرح ها ارائه شد.