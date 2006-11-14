  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۳ آبان ۱۳۸۵، ۱۴:۳۰

شیبانی:

پیشنهاد ضرب سکه پیامبر اعظم (ص) را پذیرفتم

پیشنهاد ضرب سکه پیامبر اعظم (ص) را پذیرفتم

رئیس کل بانک مرکزی از پذیرش پیشنهاد ضرب سکه پیامبر اعظم (ص) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم شیبانی دیشب در حاشیه ششمین همایش چهره های ماندگار در گفتگو با ستاد خبری بزرگداشت سال پیامبر اعظم (ص) اظهار کرد: چندین طرح از سوی ستاد بزرگداشت سال پیامبر اعظم (ص) به بانک مرکزی ارایه شد که یکی از طرح ها انتخاب شده است.

وی با بیان این که طرح ضرب سکه پیامبر اعظم (ص) در حال گذراندن مراحل اجرایی است، گفت: امیدواریم هر چه زودتر سکه های پیامبر اعظم (ص) ضرب شود.

همچنین محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس ستاد بزرگداشت سال پیامبر اعظم (ص) روز گذشته در گفتگو با ستاد خبری اعلام کرد: بانک مرکزی از پیشنهاد ضرب سکه پیامبر اعظم (ص) استقبال کرد که به درخواست آنان طرح ها ارائه شد.

کد مطلب 406913

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها