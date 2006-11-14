ستاد انتخاباتی "حامیان دولت" با اصولگرایان هماهنگ شوند / شورا محل سیاسی کاری نیست / کارنامه احمدی نژاد و قالیباف در شهرداری مثبت است

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس مهدی چمران دوشنبه شب در اولین جلسه کمیته دانشجویی ائتلاف اصولگرایان پس از اشاره‌ گذرا به سه گام موفقیت‌ آمیز اصولگرایان در انتخابات شوراهای دوم، مجلس هفتم و ریاست جمهوری گفت:این پیروزی‌ها در سایه عنایات خداوند متعال، کمک‌ مردم و وحدت در جبهه اصولگرایان حاصل شد.

رئیس شورای شهر تهران گفت: از این که گروههای اصولگرا همچنان در باره انتخابات شوراها به لیست واحد نرسید‌ه اند، متاسفم اما برای به نتیجه رسیدن آن امیدوارم.

چمران گفت: افزود:یادم است در انتخابات ریاست جمهوری هم برای رسیدن به اجماع و رفع تشت ها تلاش بی‌وقفه می‌کردیم که خوشبختانه به نتایج خوب هم رسیدیم؛ عبرت گرفتن از تاریخ، تکرار تجربه‌های تلخ آن نیست و باید همه گروههای اصولگرا در شرایط کنونی برای وحدت بیش از پیش تلاش کنند.

یادم است در انتخابات ریاست جمهوری هم برای رسیدن به اجماع و رفع تشت ها تلاش بی‌وقفه می‌کردیم که خوشبختانه به نتایج خوب هم رسیدیم؛ عبرت گرفتن از تاریخ، تکرار تجربه‌های تلخ آن نیست و باید همه گروههای اصولگرا در شرایط کنونی برای وحدت بیش از پیش تلاش کنند

چمران در خصوص شکل گیری شورای معتمدین اصولگرایان گفت: از مدتها قبل دوستان برای این که تفکر اصولگرایی به اجماع خوب برسد دور هم جمع شدند؛ بعد از این که صحبت‌های خود را کرده و به زمان تصمیم گیری رسیده بودند، از حدود یک ماه قبل نیز از من برای شرکت در جلسات شورای معتمدین دعوت کردند،من هم مثل دوره ریاست جمهوری در این دوره نیز برای همفکری و نزدیک کردن آراء و ارائه فهرست واحد اصولگرایان در جلسات شرکت می کنم.

عضو شورای معتمدین اصولگرایان ادامه داد: ممکن است رقبا نخواهند درباره فهرست مشترک حرفی بزنند. چرا که تصور می کنند اگر درباره این فهرست چیزی بگویند، گفتنشان سبب ‌شود اصولگرایان هم سعی ‌کنند به فهرست واحد برسند.

وی تصریح کرد:البته در جریان اصولگرا، با سهم خواهی گروهها و احزاب موافق نیستیم.

به گفته چمران، اگر قرار باشد در ارائه فهرست مشترک برای انتخابات شوراها، روال سهم خواهی طی شود، اثرات مثبت و منفی آن برای شوراهای شهر خوب نخواهد بود. شورای شهر صحنه یارکشی و یارگیری نیست؛ شوراها کار تخصصی است و در آن نمی شود کار سیاسی کرد و لذا در شوراها باید بیشتر تخصصی‌ فکر کرد.

عضو شورای معتمدین اصولگرایان با اشاره به این که برای انتخاب افراد جهت تهیه لیست مشترک اصولگرایان،حدود 8 اصل مهم داریم، بیان داشت: تعهد،فرض مسلم است و یکی از اصول جدی، تخصص افراد است.

وی افزود: اصل دیگر این است که افراد از جناح‌های سیاسی و چهره‌های کاملا شناخته شده سیاسی نباشند و متخصص باشند،چون سیاسی ها برای شوراها آن گونه که باید نمی‌توانند موثر باشند؛ اگر چه در بیرون هم این توهم را ایجاد می‌کنند که شوراها هم می‌توانند کار سیاسی کنند.

چمران افزود: کارآیی و هماهنگ بودن، یکی دیگر از اصول مهم برای انتخاب افراد برای شورا ها است؛چرا که اگر اعضا با هم هماهنگ نباشند، قاعدتا کارها خوب پیش نمی‌رود.

وی مقبولیت نسبی اجتماعی را از دیگر اصول برای انتخاب افراد در انتخابات شوراها دانست و افزود: ممکن است افراد ناشناس باشند، اما باید حامی دولت و نه مخالف آن باشند.

به گزارش مهر ، چمران تصریح کرد: اصول هشتگانه فوق را به احزاب مختلف اصولگرا اعلام کرده ایم و گفته ایم که افرادی را با این شاخصه ها و نه به صورت لیست، معرفی کنند؛ حتی اگر20 نفر هم با این اصول می‌شناسند، معرفی کنند؛البته تعداد زیادی از شخصیت‌ها را تاکنون گروهها معرفی کرده‌اند که برای ما راهگشا بوده است.

در ادامه این جلسه ،دانشجویی در سئوالی از چمران درباره فرآیند شکل گیری شورای معتمدین اصولگرا و معیارهای این شورا برای بحث در خصوص فهرست مشترک سئوال کرد که چمران در پاسخ گفت: شورای معتمدین دوستانه در کنار هم جمع شده اند و چنین شورایی را به وجود آوردند؛ از زمانی که من حضور یافتم شاید یک جلسه آن هم به دلیل برخورد زمانی برگزاری جلسه با جلسه هیئت دولت درباره استان تهران،شرکت نکردم و همه اعضا شورای معتمدین در جلسات شورا به طور منظم و جدی شرکت می کنند.

اصل دیگر برای انتخاب افراد بریای لیست مشترک این است که افراد از جناح‌های سیاسی و چهره‌های کاملا شناخته شده سیاسی نباشند و متخصص باشند،چون سیاسی ها برای شوراها آن گونه که باید نمی‌توانند موثر باشند؛ اگر چه در بیرون هم این توهم را ایجاد می‌کنند که شوراها هم می‌توانند کار سیاسی کنند

دانشجویی با اشاره به سابقه حمایت جدی چمران از احمدی نژاد در گذشته و حال پرسید،برخی به نام «حامیان دولت» محدوده اصولگرایی را تنگ تعریف کرده‌ و تعریف جدیدی از اصولگرایی ارائه کرده اند. نظر شما درباره لیست حامیان دولت چیست؟چمران در پاسخ اظهار داشت: در موضع من نسبت به آقای احمدی نژاد هیچ تغییری صورت نگرفته است؛ حامیان دولت در یک گروه اندک نمی‌گنجد؛ یکی از اصول ما در انتخاب لیست واحد، حامی بودن واقعی دولت است. کسانی که از دولت حمایت می‌کنند قشر وسیعی هستند و همه اصولگرایان خود را حامی دولت می دانند.

چمران گفت: سعی ما این است که دوستان و افراد حامی دولت به هر حال در جریان کلی اصولگرا بگنجند و این هماهنگی‌ را انشاء الله داشته باشند.

چمران در ادامه،ضمن رد این محور تبلیغی که برخی گروههای سیاسی ، افرادی را به عنوان "شهردار منتخب" خود بیان می کنند، گفت: شورایی که می‌آید باید آزادی عمل داشته باشد که شهردارش را خود انتخاب کند و این انتخاب به آن دیکته نشود؛ از طرفی، این حق اعضای شورا است که شهردار را خود انتخاب کند.

از عضو شورای معتمدین اصولگرایان سئوال شد چه معیارهای مشترکی برای انتخاب دو شهردار سابق و کنونی در شورای شهر تهران داشتید؟ و آیا عملکرد آقای قالیباف گویای این است که او حامی دولت است یا خیر؟ که چمران در پاسخ گفت: یکی از معیاریهای اصلی برای انتخاب شهردار و در درجه اول بعد از تعهد،کارایی، کارآمدی و توانمندی بود.

وی به انتخاب قالیباف برای شهرداری تهران اشاره کرد و گفت:فکر کردیم کسی که می‌خواسته کشور را اداره کند، می‌تواند کلانشهر تهران را نیز اداره کند.

چمران تصریح کرد:آقای قالیباف در جلسات مختلف قسم یاد کرده اند، اصولا هیچ قدمی بر خلاف حمایت از دولت برندارند و این را وظیفه شرعی خود می‌دانند، حتی اگر قبلا هم رقابتی داشته اند.

عضو شورای معتمدین اصولگرایان در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد:در این که دولتی‌ها نباید در انتخابات دخالت کنند همه موافقیم، آقای احمدی نژاد نیز قطعا دخالتی در انتخابات نخواهند داشت.

عضو شورای معتمدین اصولگرایان به گروههایی با نام حامیان دولت توصیه کرد، از شخص رئیس جمهور مایه نگذارند. چرا که خدای نکرده شکست آنها، موجب ضربه خوردن به دولت باشد.

چمران تاکید کرد: همه حامی دولت هستند و درست نیست این محدوده را تنگ‌تر کنیم.

وی برای چندمین بار تاکید کرد: سعی ما این بوده اگر به نام حامیان دولت می‌خواهند فعالیت کنند، در جمع اصولگرا فعالیت کنند؛چرا که وحدت اصولگرایان، خود وحدت حمایت از دولت را می‌رساند.

عضو شورای معتمدین اصولگرایان درباره فعالیت برخی جریانات سیاسی با تابلوی "حامیان دولت" اظهار داشت: نام حامیان دولت،این توهم را به وجود نیاورد که دیگران حامی دولت نیستند؛ متاسفانه خیلی از رسانه‌ها به این توهم دامن زدند و این توطئه‌‌ای بیش نیست.

چمران در پایان این جلسه از کارنامه دو شهردار منتخب شورای دوم شهر تهران دفاع کرد و عملکرد احمدی نژاد و قالیباف را مثبت و قابل قبول توصیف کرد.

