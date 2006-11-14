  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۳ آبان ۱۳۸۵، ۱۵:۱۱

تمرینات پرسپولیس در غیاب دنیزلی و 8 بازیکن برگزار شد

تمرینات پرسپولیس در غیاب دنیزلی و 8 بازیکن برگزار شد

تیم فوتبال پرسپولیس پس از دو روز استراحت از امروز تمرینات خود را در ورزشگاه کارگران و در غیاب مصطفی دنیزلی از سر گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در غیاب دنیزلی ، بازیکنان حاضر در اردوی تیم ملی فوتبال و تیم فوتبال امید ایران بازیکنان، تیم فوتبال پرسپولیس در زمین چمن ورزشگاه کارگران گردهم آمده و تمرینات خود را برای رویارویی با فجرشهید سپاسی شیراز از سرگرفتند.

دراین تمرین که از ساعت 11:15 آغاز شد، بازیکنان زیر نظر حمید استیلی مراحل تمرین را پشت سر گذاشتند. وی که با هماهنگی مصطفی دنیزلی و با برنامه وی تیم را تمرین می داد از کمک نورالدین نیز بهره می برد. مربی ترکیه ای دروازه بانهای پرسپولیس پس از استراحتی یک هفته ای از امروز به جمع سرخپوشان ملحق شد.

مهرداد اولادی و رابرت ساها که در جلسات تمرینی چند روز اخیر به سبب مصدومیت بصورت اختصاصی کا می کردند، امروز مورد آزمایش کادر پزشکی تیم فوتبال پرسپولیس قرار گرفته و با تایید سلامت شان در کنار سایر بازیکنان حضور یافتند.

الونگ الونگ که کماکان از مصدومیت ناحیه زانو و مچ پا رنج می برد، پس از چند دقیقه دویدن دور زمین به سالن وزنه ورزشگاه کارگران رفت و بدنسازی کرد.

تمرین امروز با 15 دقیقه دویدن آغاز شد. پس از آن انجام کارهای سرعتی و استقامتی در دستور کار بازیکنان قرار گرفت. انجام حرکات کششی بخش دیگری از تمرین بود. تمرینی که با بازی 4 به 2 و فوتبال دستگرمی به اتمام رسید.

هادی نوروری مهاجم جدید تیم فوتبال پرسپولیس که به تازگی از تیم فجرسپاه تهران به این تیم پیوسته است، امروز از آماده ترین بازیکنان حاضر در تمرین بود. ظاهرا غیبت مصطفی دنیزلی باعث شده تا اندکی از اضطراب وی کاسته شود و با اطمینان خاطر بیشتری کار کند. فراز فاطمی در اواخر تمرین در برخورد با یکی از بازیکنان مصدوم شد و از ادامه کا بازماند.

تکل خشن فرزاد آشوبی روی پای مهرداد اولادی باعث شد تا وی برای لحظات روی زمین افتاده و احساس ناراحتی کند. البته مصدومیت وی چندان جدی نبود وپس از دقایقی به جریان تمرین بازگشت.

کد مطلب 406917

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها