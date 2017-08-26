دوازدهمین پرتاب موفقیت آمیز اسپیس ایکس انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس فلایت، اسپیس ایکس نخستین ماهواره طراحی و ساخته شده در تایوان را به فضا پرتاب کرد. به این ترتیب شرکت مذکور در سال جاری ۱۲ پرتاب موشک موفقیت آمیز انجام داده است.

هدف از پرتاب این ماهواره بهبود پیش بینی وضعیت آب و هوا و نقشه بندی، رصدهای محیط زیستی و تحقیقات فضایی اعلام شده است.

ماهواره تایوانی که FORMOSAT-۵ نامیده می شود، حدود ۴۵۰ کیلوگرم وزن دارد و به وسیله یک موشک فالکون ۹ به فضا پرتاب شد. این ماهواره طوری طراحی شده تا ۵ سال کار کند و هر ۱۰۰ دقیقه یک بار دور زمین مدار می زند.

موشک مذکور از پایگاه نیروی هوایی وندربرگ در ایالت کالیفرنیا آمریکا به فضا رفت.