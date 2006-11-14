محرومیت دانشجویان ثبت نام نشده بر اساس مفاد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی

بک منبع آگاه در سازمان سنجش در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد دانشجویان ستاره دار گفت: مشکل دانشجویان یک ستاره و دو ستاره انضباطی بوده که رفع شده است. تمامی این دانشجویان ثبت نام شده و مشکلی برای ادامه تحصیل ندارند.

وی اضافه کرد: دانشجویان سه ستاره وجود خارجی ندارند اما این دانشجویان که مدعی سه ستاره بودن هستند و از آنها ثبت نام به عمل نیامده است، به دلایلی غیر از مشکلات انضباطی از تحصیل محروم شده اند.

این منبع آگاه اضافه کرد: این افراد بر اساس مفاد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت لازم برای ثبت نام را احراز نکرده اند و دبیرخانه گزینش استاد و دانشجوی وزارت علوم نیز نتوانسته تایید لازم نسبت به صلاحیت این افراد را کسب کند.