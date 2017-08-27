تیم کونگ فوی جوانان دختر قم صاحب ۳ مدال کشوری شد

محمد خان احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پایان کار تیم کونگ فوی جوانان دختر قم در مسابقات قهرمانی کشور در اردبیل با ۳ مدال برای تیم اعزامی استان قم همراه بود و دختران کونگ فوکار قمی بار دیگر توانستند استعدادهای خود در این رشته را به نمایش بگذارند.

وی افزود: دختران کونگ فو کار قم در مسابقات جوانان کشور ۳ مدال کسب کردند که هر سه مدال هم برنز بود به طوری که این ۳ مدال آور در عین شایستگی و در حالی که می‌توانستند صاحب مدال خوشرنگ تری شوند در نهایت در دیدارهای نیمه نهایی کار را به حریفان واگذار کردند.

رئیس هیئت کونگ فو و هنرهای رزمی استان قم گفت: تیم اعزامی قم به مسابقات قهرمانی جوانان کشور در اردبیل ۷ کونگ فوکار داشت که ۴ نفر از جمع نفرات اعزامی موفق به کسب مدال نشدند و لیاقت تیم کونگ فوی قم بیش از این تعداد مدال بود.

خان احمدی بیان داشت: معصومه نعمتی در منهای ۷۸ کیلو گرم، فائزه صادقی در منهای ۸۴ کیلو و کوثر اختری در به اضافه ۸۴ کیلو در مسابقات خود در مسابقه نیمه نهایی نتوانستند کامیاب شوند و در نهایت برای قم مدال برنز کسب کردند.

وی عنوان کرد: در دسته‌های سبک وزن تیم کونگ فوی دختران قم به موفقیتی نرسید و حاصل کار فاطمه رودگر در منهای ۴۵ کیلوگرم، زینب عبادی در منهای ۵۱ کیلو، مائده معصومی در منهای ۵۵ کیلو و مریم قنبری در منهای ۵۹ کیلو، پایان مسابقات بدون کسب مدال بود.

رئیس هیئت کونگ فو و هنرهای رزمی استان قم تصریح کرد: هاجر عبادی به عنوان مربی و فاطمه پناه زاده به عنوان سرپرست این تیم را در اردبیل همراهی کردند در شرایطی که قم پیش از این در مسابقات نوجوانان کشور در استان فارس یک مدال برنز کسب کرده بود و پیش از آن در مسابقات بزرگسالان کشور در سنندج ۲ مدال برنز برای تیم قم به دست آمده بود.