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۴ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۲۷

رئیس جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری:

۸۷۶ شغل در بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری ایجاد شد

۸۷۶ شغل در بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری ایجاد شد

شهرکرد- رئیس جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: ۸۷۶ شغل در بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری ایجاد شد.

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت آغار هفته دولت ۶۷ پروژه دولتی و بانکی با اعتباری بالغ بر ۴۸۱ هزار و ۹۹۲ میلیون ریال به بهره برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه ۱۷۵ هزار و ۵۲۸ میلیون ریال توسط اعتبارات دولتی، ۲۱۹ هزار و ۳۶۰ میلیون ریال توسط متقاضی، ۸۶ هزار و ۸۵۰ میلیون ریال توسط تسهیلات بانکی و ۲۵۴ میلیون توسط سایر تامین شده است، افزود: با افتتاح پروژه های هفته دولت تعداد دو هزار و ۲۵۸ خانوار و ۷۵ روستا بهره مند خواهند شد.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: با افتتاح این پروژه ها برای ۸۷۶ نفر اشتغالزایی خواهد شد که از این مجموع ۳۴۳ نفر به صورت غیرمستقیم و ۵۳۳ نفر به صورت مستقیم مشغول به کار می شوند.

غریب تاکید کرد: در چهار سال اخیر ۶۹۱ پروژه کشاورزی بهره برداری شد که از مجموع اعتبارات این پروژه ها مبلغ‌ ۳۵۶ میلیارد تومان‌ در دولت یازدهم افتتاح شد و همچنین در سال زراعی ۹۵ تولیدات‌ کشاورزی این استان میزان ۴.۱ میلیون‌ تن‌ با ارزش ۳۰ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است.

کد مطلب 4069314

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