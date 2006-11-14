عدم برنامه ریزی مناسب از عوامل ضعف عملکرد در سال پیامبر است

حجت الاسلام علی بنایی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر یادآور شد: دلایل عدم بهره گیری مناسب از سال پیامبر اعظم(ص) بسیار زیاد و قابل بررسی است، که در حرفها و شعارها خلاصه نمی شود.

وی در ادامه گفت: یکی از عمده ترین عواملی که در راستای عدم عملکرد مطلوب در سال پیامبر(ص) باید در نظر گرفت، برنامه ریزی نادرست نهادهای اجرایی و فرهنگی است، وقتی به سالی از سوی مقام معظم رهبری عنوانی خاص تعلق می گیرد، این موضوع مورد توجه نهادهای فرهنگی است و این بخشها هستند که با برنامه ریزی شایسته، به موقع و با عاقبت اندیشی عوامل اجرایی می توانند بهترین بهره ها را در سال مقرر شده ببرند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضعف ها و کمبودهای سال پیامبر(ص) یادآور شد: این نکته کاملا مشخص است که ضعفهای موجود در عدم کارایی مطلوب امسال از سوی نهادهای فرهنگی است و این نتیجه کم توجهی و عدم احساس مسئولیت در بخش های اجرایی است.

وی با اشاره به اینکه مسئولین بخشهای فرهنگی در کشور برای بهره برداری از فرصت باقی مانده از سال پیامبر اکرم(ص) باید با برنامه ریزی دقیق وارد عمل شوند، گفت: مسئولین فرهنگی برای احیاء فرهنگ اسلام و تشیع مسئولیت و تعهد بزرگی بر عهده دارند که می بایست به درستی در راستای تحقق اهداف خود فعالیت کنند .