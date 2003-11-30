نشست مطبوعاتي فيلم "شب هاي روشن " با حضور كارگردان ، بازيگران و عوامل توليد

به گزارش خبرنگار هنري " مهر" در اين نشست مطبوعاتي كارگردان فيلم به همراه بازيگران و عوامل توليد به سئوال نمايندگان مطبوعات پيرامون نحوه ساخت و اكران فيلم پاسخ مي گويند .

فرزاد موتمن كارگردان فيلم" شب هاي روشن " ، حسين زند باف تهيه كننده و تدوينگر ، سعيد عقيقي نويسنده فيلمنامه ، جمشيد الوندي مدير فيلمبرداري ، محسن شاه ابراهيمي طراح صحنه و لباس ، محمد رضا دلپاك صداگذار، پيمان يزدانيان آهنگساز به همراه مهدي احمدي و هانيه توسلي بازيگران فيلم ميهمانان اين جلسه پرسش و پاسخ هستند .

ازهمكاران مطبوعاتي و نمايندگان رسانه هاي جمعي براي حضور در اين نشست هنري دعوت مي شود .









فيلم " شب هاي روشن " نخستين فيلمي ست كه در گروه تازه سينماي مخاطب خاص شامل سينما هاي عصر جديد يك ، سروش ، شهرتماشاي يك به روي پرده رفته است . سالن شماره يك سينما فرهنگ نيز پس از بازگشايي به اين گروه مي پيوندد ." شب هاي روشن " به مدت يك هفته بروي پرده خواهد بود .

شب هاي روشن تاكنون 5 جايزه از جشنواره فيلم فجر و 4 جايزه از جشن سينماي ايران را بدست آورده است .

