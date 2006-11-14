به گزارش خبرنگار مهر، معاون امور بانکی ، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در همایش بانکداری الکترونیک گفت : رشد و توسعه اقتصادی کشور ممکن نخواهد شد مگر این که نظامات پولی و مالی آن موتور محرکه آن باشند.

سید حمید پور محمدی افزود: رسیدن به مقام اول در منطقه از لحاظ اقتصادی و فن آوری در افق چشم انداز و رشد 8 درصدی در اقتصاد جز با نقش آفرینی نظام بانکی امکان‌پذیر نیست و نظام بانکی شور باید خود را برای ایفای چنین نقشی آماده کند.

معاون امور بانکی ، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به حرکت های بنیادینی که توسط نظام بانکی اقتصادی کشور برای تحقق بانکداری الکترونیک صورت گرفته است، افزود: حاصل این تلاش ها تشکیل کمیته‌های مختلفی همچون کمیته بانکداری اسلامی است که پس از برگزاری همایش بانکداری الکترونیک ، همایش بانکداری اسلامی را پس از 4 سال تلاش برگزار خواهیم کرد.

وی همچنین از انجام فعالیت کمیته ایجاد نهادهای مالی جدید خبرداد و اضافه کرد: این نهادهای مالی جدید از عوامل مفقوده نظام بانکی هستند که البته تعدادی از این نهادها شکل گرفته و تعدادی نیز در حال شکل گیری است.

پورمحمدی تصریح کرد: کمیته قوانین ، مقررات و حقوقی ، قوانین بانکی را مورد بررسی قرار می دهد و کمیته خصوصی سازی بانک ها و کمیته بانکداری الکترونیک نیز از دیگر کمیته هایی است که در راستای رفع مشکلات سیستم بانکی تشکیل شده است.

وی با بیان این که فعالیت کارگروه کمیته بانکداری الکترونیک در اواخر اردیبهشت ماه سال جاری بود که در نهایت منجر به امضای یک یادداشت تفاهم میان وزیر اقتصاد و ارتباطات شد، تصریح کرد: براساس این یاد داشت تفاهم، قرار شد کارگروهی برای تحقق بانکداری الکترونیک تشکیل شود که تامین زیر ساخت‌های آن توسط وزرات ارتباطات و برنامه ریزی‌ها توسط وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با همکاری سیستم بانکی صورت گیرد.

معاون امور بانکی ، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت : برای مشخص شدن وضعیت و جایگاه بانکداری الکترونیک در کشور 62 جلسه اصلی و فرعی با حضور بانک ها ، نمایندگان وزارت خانه ها و بانک مرکزی برگزار شد.

وی اظهارداشت : در پی مشخص شدن وضعیت سیستم بانکداری الکترونیک ، مقرر شد تا در پایان سال 88 یعنی پایان برنامه چهارم توسعه دولت برنامه بانکداری الکترونیک خود را در سه مرحله کوتاه مدت تا پایان سال جاری ، میان مدت تا پایان سال آینده و بلندمدت تا پایان سال 88 به انجام رسانده باشد.

به گفته وی، همچنین به منظور رفع محدودیت‌ها و موانع سیستم بانکی ، کارگروه زیرساخت‌ها و شبکه، کارگروه برنامه ریزی برای امنیت اطلاعات و کارگروه جامعیت نظام بانکی و خدمات نوین برای کارت‌های بانکی تشکیل شده است.