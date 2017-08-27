هادی خناری نژاد ملی پوش ژیمناستیک در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انتخاب سرمربی جدید تیم ملی عنوان کرد: آقای خیرخواه از ۱۴ سالگی مربی من بود و با وی در بازیهای آسیایی قطر نیز شرکت کردیم و شناخت خوبی از هم داریم. امیدوارم ایشان از مربی های خوبی هم در کنار خودش استفاده کند و با کادر قوی برای مسابقات پیش رو آماده شویم.

وی افزود: نمی توانیم تا آخر کار با تک وسیله جلو برویم بلکه نیاز داریم تا در بخش تیمی هم در مسابقات حضور پیدا کنیم. اگر روزی ملی پوشان سابق نباشند چه اتفاقی برای ژیمناستیک می افتد؟ باید از همین حالا به فکر باشیم و با توجه به مدال آوری اخیر سطح توقع همه از ژیمناستیک بالا رفته است. آن چیزی که به نظر می رسد در این برهه از زمان اهمیت فوق العاده ای داشته باشد بحث تجهیزات است. خود خانم دکتر درگاهی(رئیس فدراسیون) نیز می دانند که نمی شود روی این وسایل نتیجه خوبی گرفت. بنابراین فکر میکنم تجهیز امکانات سخت افزاری ژیمناستیک در اولویت باشد.

ملی پوش ژیمناستیک در پاسخ به این سوال که با آسیب دیدگی قدیمی خود چه می کنید گفت: فعلا قصد عمل جراحی ندارم و باید خودم را برای بازیهای آسیایی آماده کنم و اگر عمل کنم این رقابتها را از دست می دهم.

ملی پوش ژیمناستیک در خصوص بازگرداندن مدال برنز رقابتهای قهرمانی ۲۰۱۵ آسیا نیز عنوان کرد: هنوز منتظر برگرداندن مدال قهرمانی آسیا هستم و باید پیگیر باشم تا مدال و جوایز به من برگردانده شود.