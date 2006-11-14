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۲۳ آبان ۱۳۸۵، ۱۵:۴۰

جشنواره فیلم کودک اردیبهشت 86 در همدان برگزار می‌شود

بیست و یکمین جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان از دهم تا چهاردهم اردیبهشت‌ماه سال آینده در شهر همدان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان اعلام کرد این تصمیم در آخرین جلسه شورای سیاستگذاری جشنواره با حضور معاون سینمائی وزیر ارشاد، مدیر کل ارشاد همدان و مدیر عامل بنیاد سینمائی فارابی اتخاذ شد.

سیدآقا حسینی، مدیر کل ارشاد همدان، به روابط عمومی جشنواره اعلام کرد بهینه سازی سالن های نمایش فیلم و هتل های شهر همدان در حال انجام است. وی تصریح کرد: "ساختمان دبیرخانه جشنواره در اختیار ما قرار گرفته و جلسات شورای هماهنگی به صورت مرتب در حال برگزاری است. مدیر اجرایی جشنواره نیز به زودی معرفی می شود."

کد مطلب 406947

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