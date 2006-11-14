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۲۳ آبان ۱۳۸۵، ۱۵:۳۲

از امروز آغاز می شود ؛

عبور 4 روزه سامانه بارش زا از ایران / بارش برف و باران در نقاط سردسیر کشور

بررسی نقشه های پیش یابی سازمان هواشناسی ، بیانگر عبور سامانه بارش زا در یک دوره 4 روزه از آسمان ایران است که از امروز به تدریج از شمال غرب وارد کشور می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر ، در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه استان های واقع در در نیمه شمالی کشور شامل آذربایجان غربی و شرقی ، زنجان ، کردستان ، قزوین ، تهران و سپس استان های سمنان ، خراسان شمالی و رضوی ؛ بارش باران و در نقاط سردسیر بارش برف ، کاهش محسوس دما و نیز وزش باد نسبتا شدید پیش بینی می شود.

همچنین در برخی نقاط نوار جنوبی کشور نیز در این دوره کاهش دما، وزش باد و رگبار و رعد و برق رخ خواهد داد.

بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی دمای هوا در استان های نیمه شمالی کشور طی روزهای روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه بین 15 تا 8 درجه سانتی گراد کاهش می یابد. ضمن اینکه این کاهش در نیمه جنوبی کشور نیز به 8 تا 4 درجه سانتی گراد خواهد رسید.

بنابر اعلام سازمان هواشناسی نسبت به پیش بینی بارش شدید باران و برف ، انتظار می رود طی مدت زمان مذکور در نقاط سردسیر واقع در استان های اردبیل ، گیلان ، مازندران ، ارتفاعات البرز و سپس گلستان و خراسان شمالی رفت و آمد در جاده های ارتباطی این مناطق دچار اختلال شود.

کد مطلب 406955

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