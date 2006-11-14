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۲۳ آبان ۱۳۸۵، ۱۶:۴۶

امیر قطر بر حل مسالمت آمیز مسئله هسته ای ایران تاکید کرد

امیر قطر بر حل مسالمت آمیز مسئله هسته ای ایران تاکید کرد

"شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی" امیر قطر امروز سه شنبه بار دیگر بر حل مسالمت آمیز مسئله هسته ای ایران تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی قطر "قنا"، امیر قطر در جریان سخنرانی خود در مراسم گشایش سی و پنجمین دور مجلس شورای این کشور درباره مسائل داخلی و سیاست خارجی سخنرانی کرد.

وی گفت: درباره مسئله هسته ای ایران که برای منطقه ما از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ بار دیگر بر ضرورت حل و فصل این مسئله از راهها و ابزارهای مسالمت آمیز و ادامه گفتگوی بین المللی با ایران تاکید می کنیم.

امیر قطر بر پایبندی کشورش به اصول ثابت خود در احترام به قوانین بین المللی و حل وفصل مناقشات از راههای مسالمت آمیز تاکید کرد و افزود: قطر از طریق سازمان ملل با توجه به عضویت در شورای امنیت و روابط دیپلماتیک خود همه تلاش خویش را برای  مشارکت در ایجاد راه حل هایی جهت مشکلات منطقه پیوسته کوشش کرده است.

کد مطلب 406968

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