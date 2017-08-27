۴۲۲ پروژه عمرانی در استان بوشهر افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن باستی بعد از ظهر شنبه در مراسم افتتاح طرح آبخیزداری حوزه چاهگاه شهرستان دشتی ضمن تبریک هفته دولت اظهار داشت: هفته دولت فرصت مناسبی است تا دستاوردها و خدمات صورت گرفته دولت در حوزه های مختلف انعکاس داده شود.



وی افزود: درهفته دولت امسال ۴۲۲ پروژه عمرانی با اعتبار بالغ بر ۵۱۷ میلیارد تومان افتتاح و بهره برداری می رسد.



باستی بیان کرد: در شهرستان دشتی نیز در این هفته ۳۸ پروژه عمرانی با اعتبار ۴۴۰ میلیارد ریال افتتاح و هشت پروژه با اعتبار ۱۲۵ میلیارد ریال آغاز می شود.



وی تصریح کرد: پروژه آبخیزداری چاهگاه نیز پس از مدت هشت ماه با تلاش منابع طبیعی به اتمام رسید .



باستی گفت: با توجه به خشکسالی و بارش کم، پروژه های آب در استان از مهمترین اولویت های سال جاری تامین اعتبار است .



وی یادآور شد: عملیات اجرایی دو سد بزرگ باغان و دشت پلنگ در شهرستان دشتی شروع شده و مجوز فایناس گرفته شده که با تکمیل آن تاثیرات خوبی در بخش آب شهرستان خواهد داشت.



باستی همچنین از شروع طرح آبخیزداری کردلان، باغان، تنگ سدر تا پایان سال جاری خبر داد.