۲۶ آبان ۱۳۸۵، ۱۱:۰۱

خلاهای قانونی در برخورد با موسسات آموزشی غیر مجاز - 1

خلا قانونی در برخورد با موسسات غیر مجاز وجود ندارد / فعالیت موسسات آموزشی بدون مجوز دولت غیر مجاز است

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: موسسات کنکور و آموزشی باید از دولت مجوز دریافت کنند در غیر این صورت غیرمجاز دانستن آنها، محرز و مسلم است.

"سید محمد تقی محصل همدانی" - رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر افزود: علی القاعده نباید مشکل یا خلائی در قانون برای برخورد با موسسات آموزش عالی غیر مجاز وجود داشته باشد. قانون تصریح کرده است هر موسسه ای که بخواهد راه اندازی شود باید از دولت و دستگاه ذیربط آن مجوز داشته باشد و خلاف این غیرقانونی است. 

وی اظهار داشت: موسسه ای بدون مجوز نمی تواند به خودی خود برنامه ریزی کرده و مدرک بدهد و انتظار داشته باشد که آن را معتبر حساب کنیم.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: آنچه مسلم است این است که دولت نمی تواند بدون مجوز فعالیت موسسه ای را مجاز بداند و آن را تأیید کند.

