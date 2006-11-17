  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۶ آبان ۱۳۸۵، ۱۱:۲۷

تشریح مصوبات جدید بنیاد ملی نخبگان در گفتگوی مهر با رئیس کمیسیون آموزش مجلس :

تسهیلات نظام وظیفه برای نخبگان / تسهیل شرایط اعزام نخبگان به کنفرانس های بین المللی / تشکیل کمیته های کاری رسیدگی به امور نخبگان

علی عباسپور تهرانی فرد مصوبات آخرین جلسه بنیاد ملی نخبگان را تشریح کرد و گفت: در آخرین جلسه بنیاد ملی نخبگان چندین کمیته کاری برای رسیدگی به امور مختلف نخبگان به تصویب رسید و مقرر شد سازمان نظام وظیفه هرگونه تسهیلات را در اختیار نخبگانی که از سوی بنیاد ملی نخبگان معرفی می شوند، قرار دهد. همچنین مقرر شد نخبگان با معرفی بنیاد ملی نخبگان بدون ارائه وثیقه بتوانند در کنفرانس های بین المللی شرکت کنند.

دکتر "علی عباسپور تهرانی فرد" - رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین جلسه بنیاد ملی نخبگان در 23 آبان اظهار داشت: در این جلسه که با حضور معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد، تسریع در بررسی پرونده افرادی که به عنوان نخبه خود را به بنیاد معرفی کرده اند مورد تأکید قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در این جلسه تشکیل چندین کمیته کاری در ارتباط با نخبگان تصویب شد افزود: کمیته فرهنگی برای رسیدگی به وضعیت فرهنگی، کمیته تشکیلات برای رسیدگی به وضعیت اعبتارات بنیاد ملی نخبگان، کمیته دولت و مجلس جهت پیگیری مسائل نخبگان در دولت و مجلس و کمیته خدمات و پشتیبانی برای حمایت و پشتیبانی از نخبگان به تصویب رسید.

رئیس کمیسون آموزش و تحقیقات مجلس در خصوص وضعیت سربازی نخبگان گفت: همچنین مقرر شد سازمان نظام وظیفه هر گونه همکاری را برای تسهیل انجام سربازی نخبگان به عمل آورد و از پتانسیل نخبگان در زمان سربازی برای انجام پروژه های تحقیقاتی استفاده شود. بدین ترتیب نخبگان می توانند جهت شرکت در کنفرانس های بین المللی علمی با معرفی نامه از سوی بنیاد ملی نخبگان بدون ارائه وثیقه اقدام کنند.

عباسپور با بیان اینکه بنیاد ملی نخبگان اکنون به صورت فعال درآمده و پرونده های ارجاع شده در دست بررسی است افزود: در زمینه شرایط احراز نخبگی باید اطلاع رسانی دقیقتری صورت گیرد تا افرادی که اقدام به پر کردن فرم های احراز نخبگی می کنند دارای حداقل شرایط لازم باشند.

وی اضافه کرد: اکنون بنیاد با حجم بالای فرم های ارسال شده احراز نخبگی مواجه است که بسیاری از افراد به دلیل عدم آشنایی با شرایط احراز نخبگی اقدام به ارسال فرم کردند و بر اساس شاخص های مندرج در آئین نامه، دارای شرایط نیستند. 

