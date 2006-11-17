تسهیلات نظام وظیفه برای نخبگان / تسهیل شرایط اعزام نخبگان به کنفرانس های بین المللی / تشکیل کمیته های کاری رسیدگی به امور نخبگان

دکتر "علی عباسپور تهرانی فرد" - رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین جلسه بنیاد ملی نخبگان در 23 آبان اظهار داشت: در این جلسه که با حضور معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد، تسریع در بررسی پرونده افرادی که به عنوان نخبه خود را به بنیاد معرفی کرده اند مورد تأکید قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در این جلسه تشکیل چندین کمیته کاری در ارتباط با نخبگان تصویب شد افزود: کمیته فرهنگی برای رسیدگی به وضعیت فرهنگی، کمیته تشکیلات برای رسیدگی به وضعیت اعبتارات بنیاد ملی نخبگان، کمیته دولت و مجلس جهت پیگیری مسائل نخبگان در دولت و مجلس و کمیته خدمات و پشتیبانی برای حمایت و پشتیبانی از نخبگان به تصویب رسید.

رئیس کمیسون آموزش و تحقیقات مجلس در خصوص وضعیت سربازی نخبگان گفت: همچنین مقرر شد سازمان نظام وظیفه هر گونه همکاری را برای تسهیل انجام سربازی نخبگان به عمل آورد و از پتانسیل نخبگان در زمان سربازی برای انجام پروژه های تحقیقاتی استفاده شود. بدین ترتیب نخبگان می توانند جهت شرکت در کنفرانس های بین المللی علمی با معرفی نامه از سوی بنیاد ملی نخبگان بدون ارائه وثیقه اقدام کنند.

عباسپور با بیان اینکه بنیاد ملی نخبگان اکنون به صورت فعال درآمده و پرونده های ارجاع شده در دست بررسی است افزود: در زمینه شرایط احراز نخبگی باید اطلاع رسانی دقیقتری صورت گیرد تا افرادی که اقدام به پر کردن فرم های احراز نخبگی می کنند دارای حداقل شرایط لازم باشند.

وی اضافه کرد: اکنون بنیاد با حجم بالای فرم های ارسال شده احراز نخبگی مواجه است که بسیاری از افراد به دلیل عدم آشنایی با شرایط احراز نخبگی اقدام به ارسال فرم کردند و بر اساس شاخص های مندرج در آئین نامه، دارای شرایط نیستند.