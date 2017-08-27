امکان اسکان بیش از ۵۰۰۰ زائر در موکب گلستان فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا جعفری، صبح یکشنبه درجمع خبرنگاران استان اظهارکرد: بر اساس مجوز صادره عتبات عالیات کشور از پنج الی ۲۵ صفر به مدت ۲۰ روز خدمات، فرهنگی، رفاهی، بهداشتی، اسکان و اقامت به زائرین ابا عبدالحسین (ع) ارائه می شود.

مدیر موکب علی بن موسی الرضا (ع) گلستان گفت: درمدت ۲۰ روز شرایط اسکان و اقامت بیش از پنج هزار نفر از زائران کربلای معلی بصورت روزانه فراهم شده است.

وی با اشاره به اینکه سهمیه موکب گلستان براساس مصوبه جدید افزایش یافته است، تصریح کرد: طی این مدت، روزانه بیش از ۲۸ هزار وعده غذایی، صبحانه، نهار، شام در مجموع با بیش از ۵۶۰ هزار وعده از زائرین پذیرایی خواهد شد.

جعفری اظهار کرد: تا کنون با همتی که از سوی خیرین و متدینین گلستان صورت گرفته بخش مهم نیازهای آشپزخانه ای و سرمایه ای موکب تامین شده است.

وی با بیان اینکه بخشی از اقلام غذایی همچون«برنج، گوشت، مرغ، روغن، زرشک، زعفران، آب معدنی، ماست، دوغ، رب و حبوبات» تامین نشده است، تصریح کرد: داوطلبین می توانند نذورات خود به واحد پشتیبانی موکب اهدا کنند.

مدیر موکب علی بن موسی الرضا(ع) گلستان اظهار کرد: همچنین رانندگان داوطلبی که حاضر مشارکت در ارسال اقلام به کربلا هستند مدارک مربوطه خود را به واحد پشتیبانی تحویل دهند.