دولت عراق خواستار تمدید حضور نیروهای چندملیتی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی کویت "کونا"، وزیر خارجه عراق این مطلب را در جریان نشست با روسای هیئت های دیپلماتیک عربی و غیر عربی در عراق در حضور قائم مقام وزارت امور خارجه این کشور بیان داشت.

وی افزود: دولت عراق با توجه به رایزنی ها و مذاکرات صورت گرفته با رهبران سیاسی و پارلمان عراق تصمیم به ارایه درخواست تمدید حضور نیروهای چند ملیتی به مدت یکسال دیگر به شورای امنیت گرفته است.

زیباری گفت: درخواست دولت عراق این بار همراه با سازماندهی رابطه بین دولت عراق و نیروهای چند ملیتی، برعهده گرفتن اختیارات و توانمندیهای بیشتر امنیتی در زمینه گرفتن مسئولیت تجهیز، مسلح کردن و سازماندهی نیروهای امنیتی عراق، تقویت مسئولیت فرماندهی بر نیروهای عراق و برعهده گرفتن مسئولیت های امنیتی کامل در استانهایی است که از نظر امنیتی آمادگی لازم را دارا می باشند.

وی ابراز امیدواری کرد که جامعه بین المللی و همه کشورهای عضو دائم شورای امنیت شرایط کنونی عراق و چالش های بزرگ پیش روی این دولت را درک کنند.

زیباری افزود: دولت عراق خواهان هر نوع کمک و حمایت ممکن جامعه بین المللی برای برقراری امنیت و ثبات در این کشور و تامین خدمات اساسی برای ملت عراق است.

وزیر خارجه عراق همچنین در این نشست مواضع دولت عراق درباره خبرها و رویکردهای مطرح شده درخصوص اجرای تغییراتی در موضع جامعه بین المللی در قبال مسئله عراق را تشریح کرد و گفت: هرگونه تغییراتی در راستای حمایت از دولت عراق و امنیت و ثبات این کشور اقدامی درست به شمار می رود.

وی در عین حال افزود: دولت عراق این تحولات را از نزدیک پیگری می کند اما بروز تغییرات ریشه ای یا کلی در موضع بین المللی در قبال عراق را پیش بینی نمی کند.

زیباری همچنین به روابط عراق با کشورهای همسایه و تلاش دولت این کشور برای بهبود روابط با همه همسایگان بر اساس عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر و احترام به منافع عراق پرداخت.