به زودی به ملت آمریکا پیام می دهم / وظیفه رسانه ها ایجاد فضای دوستانه در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد در چهارمین کنفرانس مطبوعاتی با خبرنگاران درپاسخ به سئوال خبرنگار روزنامه ایران، مبنی براینکه یک سال از سفرهای استانی رئیس جمهور می گذرد و اکنون در آستانه بیست و یکمین سفر استانی دولت قرار داریم، مهمترین دستاورد این سفرها چه بوده و آیا در دور دوم سفرها نیز با همین دیدگاه پیش خواهید رفت، یا شاهد تغییراتی خواهیم بود، گفت: سفرهای استانی دستاوردهای فراوانی را به ارمغان آورده و دولت متعلق به همه ملت است.

وی ادامه داد: یک دولت تمرکز گرای بوروکراتیک به هم پیچیده نمی تواند نیازهای ملت را بر آورده سازد، لذا دولت نیازمند باز شدن است و باید ملت با تصمیمات دولت آشنا شود.

رئیس جمهوریکی از مهمترین محورهای سفرهای استانی را توسعه عدالت دانست و اظهار داشت: ما با سفرهای های خود به استانها منابع را عادلانه توزیع می کنیم چرا که درغیر اینصورت افرادیکه نزدیک ترند منابع را به خود اختصاص خواهند داد.

احمدی نژاد محور سوم سفرهای استانی را پیوند عاطفی با مردم ارزیابی کرد و گفت: هر فردی در هر نقطه از ایران که زندگی می کند باید به آن محل علاقه داشته باشد و آنجا را آباد کند.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: دستگاه اجرایی ما یک نرم افزار روان نیست تا از اینجا یک دکمه را فشار دهیم و کارها تا آخر خود به خود انجام شود.

وی ادامه داد : ساختار اداری ما نیازمند پیگیری، عدالت، رفع گره و به اصطلاح هول دادن است و این از خیالات است که بگوییم در تهران قدم می زنیم تا کشور اداره شود، لذا در سفرهای استانی می خواهیم همه جای ایران با هم ساخته شود. از این رو دولت نیز باید دراین سازندگی حضور داشته باشد.

احمدی نژاد خاطر نشان کرد: اگر از وزیر راه هم بپرسید ، مسائل آموزش و پرورش استانها را می داند و دولت با هم هماهنگ عمل می کند و اکنون مانند گذشته نیست که هر کس فقط طرف خود را بکشد و به مابقی امور کاری نداشته باشد.

رئیس جمهور اظهار داشت: دولت 20 یا 30 جزیره جدا از هم نیست بلکه دولت یک جزیره مکمل است لذا درد را باید مشترک فهمید تا بتوانیم مشترک درمانش کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد که از اواخر امسال دور دوم سفرهای استانی دولت آغاز شود.

احمدی نژاد تصریح کرد: به طور حتم تغییراتی در سفرهای این دوره خواهد بود و در هر سفری که انجام شود، دولت در حال بارگذاری است و هر سفر یک بار بارگذاری جدید است و دور جدید سفرها با روش جدید و طراحی های جدید خواهد بود.

احمدی نژاد با اشاره به اینکه جلو وعقب رفتن سفرها ربطی به محرومیت استانها ندارد ، اظهار داشت: به غیر از یکی دو مورد از استانها که واجب بود سفر به آن منطقه زودتر صورت بگیرد ما بقی سفرها ربطی به محرومیت نداشت.

وی ادامه داد: طرح هایی که دولت در استانها به تصویب می رساند، نیازمند شش ماه مطالعه است و این گونه نیست که درهر سفر فی البداهه بگوییم دراین اینجا یک سد بسازیم.

احمدی نژاد در عین حال تصریح کرد: دولت مخلص همه ملت ایران است و همه مردم برایش محترم هستند و حق هیچ کسی ضایع نخواهد شد و دولت درسفرهایش آن حقی که به آن منطقه تعلق بگیرد را به مردم می دهد.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار روزنامه ایران مبنی براینکه دلایل شکست بوش در انتخابات اخیر را چگونه ارزیابی می کنید و آیا این شکست تاثیر در سیاستهای بوش درقبال ایران خواهد گذاشت یا خیر اظهار داشت: شکست بوش و شکست سیاستهای دولت آمریکاست، چرا که دولت آمریکا سیاست تجاوز به حق ملتها، چپاول، بی احترامی، تحقیر ملتها، یکجانبه گرایی و زور گویی را برگزیده بود.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: دولت بوش نباید اینگونه خیال کند که افرادیکه با رای کم مورد توجه مردم قرار گرفتند می توانند هر کاری بکنند و این شکست دولت بوش در حقیقت شکست تحقیر ملت آمریکا در قبال سایر ملتهای جهان بود چرا که همگی میدانیم رفتار دولت آمریکا به ملت آمریکا ارتباطی ندارد. و هنگامی که ملت آمریکا تحت نظر هستند و تلفن های آنها شنود می شود معلوم می شود که ملت آمریکا برای دولت آمریکا نا محرم هستند و در همین جا به کسانی که دراین انتخابات رای آورده اند نصیحت می کنم حواسشان باشد چون سیلی ملتها سیلی آبداری خواهد بود و البته به زودی پیامی خطاب به ملت آمریکا صادر می کنم که این پیام در حال آماده شدن است.

احمدی نژاد درپاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه مقام معظم رهبری نگاه نو، توقعات آرمانی و فعالیتهای دانشجویان در زمینه های مختلف را از ویژگی های این قشر برشمردند، جنابعالی و مقامات مربوطه چه برنامه ای برای پیشبرد شاخص های گفته شده از سوی مقام معظم رهبری دارد، گفت: دانشجوان سرمایه ملت هستند و امید و نشاط در آنان به معنای امید درون ملت و امید به فرداهای روشن است.

وی خاطر نشان کرد: جوان نباید به وضع موجود راضی باشد چون درآن صورت حرکتی رخ نخواهد داد و باید جوانان ما همیشه با انتقاد حرکت کنند. به گونه ای که یک فرزند نباید در رتبه تعالی پدرش قرار بگیرد و پیشرفت او به معنای دعوا کردن با پدرش نیست لذا جوانان ما باید بیاندشند و نگاه کنند که کجا احتیاج به اصلاح بیشتر دارند.

رئیس جمهور با بیان اینکه نشاط در جوانان بسیار انگیزه تولید می کند، اظهار داشت: اکنون آنان باید درمسائل مختلف ورود پیدا کنند و خطاب مقام معظم رهبری دانشجوان بودند و دولت نیز این فضا را بازگذاشته و مدیران وزارت علوم موظف به بازگذاشتن فضا هستند.

وی ادامه داد: اگر رئیس دانشگاهی با بدنه دانشجویی دوست نباشد، رئیس دانشگاه موفقی در این دولت نخواهد بود و باید کار را به کس دیگری تحویل دهد.

احمدی نژاد خاطر نشان کرد: محیط دانشگاه باید خلاق ودوستانه باشد چرا که گروه هایی بیرون از دانشگاه می نشینند و مسایل سیاسی را به داخل دانشگاه می کشانند.

رئیس جمهور در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار ایسنا در خصوص اینکه دولتمردان آمریکایی با خبرنگاران ایرانی برخورد مناسبی ندارند و از روبرو شدن با خبرنگاران ما دوری می کنند، آیا دولت تدابیری برای به چالش کشیدن آنان دارد یا خیر؟ اظهار داشت: آنان می ترسند در مقابل خبرنگاران مستقل ما قرار بگیرند و واقعا وحشت دارند و این مسئله را می توان از کنفرانس های مطبوعاتی تنظیم شده آنان دریافت. ولی ما این مشکل را نداریم.

وی ادامه داد: خبرنگاران و دولتمردان ما آزاد و پرسشگر هستند و مقامات آمریکایی هیچ گاه در مقابل خبرنگاران مستقل قرار نمی گیرند و ما از آنان می خواهیم از رفتار زشت خود دست برداند.

رئیس جمهور تاکید کرد: کشور ما با این توانمندی ها می تواند 120 میلیون نفر را اداره کند، چه برسد به 60-70 میلیون/ مردم اعتماد خود را به رسانه های مکتوب از دست داده اند

محمود احمدی نژاد گفت:ما جلسه ای با نمایندگان مجلس داشتیم و بحث توانمندی کشور بود،ما گفتیم که توانمندی های کشور بالاست و می توانیم مشکل مسکن و اشتغال را حل کنیم، بعد گفتم که دوتا بچه کافیه، شعار غلطی است، کشور ما با این توانمندی ها می تواند 120 میلیون نفر را اداره کند، چه برسد به 60-70 میلیون نفر.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در ادامه این کنفرانس خبری در پاسخ به سئوالی در مورد ساماندهی حقوق بازنشستگان و رفع تبعیض در زمینه پرداخت حقوق گفت: سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی است و متعلق به دولت نیست، بخشی از حقوق کارگران را سر ماه کسر می کند و با آن سرمایه گذاری می شود، بنابراین این سرمایه مال دولت نیست، دولت برای منابع تامین اجتماعی کشش ندارد، البته ما دنبال راه جدیدی هستیم، رفع تبعیض چیزی فوری نیست که دولت بتواند یکساله مشکل را حل کند.

خبرنگار واحد مرکزی خبر از رئیس جمهور سئوال کرد با توجه به حمایت قاطع رهبر معظم انقلاب از دولت، دولت چه راهکارهایی برای اجرای منویات ایشان دارد؟دولت هرروز با نشاط تر و مصمم تر و پر توان تر از گذشته در صحنه است، ما مصمم هستیم در کنار ملت ایران در جهت آرمانهای انقلاب حرکت کنیم.

احمدی نژاد در پاسخ به خبرنگاری که پرسید: آیا روزنامه های منتقد که تیراژی کمتر از 100 هزار دارند، می توانند خللی در امور اجرایی دولت ایجاد کنند؟ که رئیس جمهور پاسخ داد:آلوده کردن فضا و تخریب چیز بدی است، تعدادش مهم نیست، عمل، عمل بدی است، انتقاد خوب است اما تحریف چیز بدی است،

وی با اشاره به توقیف برخی مطبوعات در سال 79 گفت: رسانه های مکتوب یک بار در کشور ما به علت نفوذ برخی جریانات، ضربات سختی خوردند و مردم اعتمادشان را به آنها از دست دادند.

احمدی نژاد تصریح کرد:برخی از این رسانه ها در مورد خود من، دروغ ها و مطالب خلاف واقع زیادی را نقل کردند، مثلا ما جلسه ای با نمایندگان مجلس داشتیم و بحث توانمندی کشور بود،ما گفتیم که توانمندی های کشور بالاست و می توانیم مشکل مسکن و اشتغال را حل کنیم، بعد گفتم که دوتا بچه کافیه، شعار غلطی است، کشور ما با این توانمندی ها می تواند 120 میلیون نفر را اداره کند، چه برسد به 60-70 میلیون نفر.

رئیس جمهور گفت: اولا کشورهای با در حال رشد صنعتی بالا، اتفاقا رشد جمعیت را تشویق می کنند، تمام این کشورها به همین دلیل بسیاری از کشورهای غربی برای رشد جمعیت جایزه می دهند، در هیچ کجای دنیا ، همبستگی بین رشد اقتصادی و کنترل جمعیت وجود ندارد ، مشکلات اقتصادی ما ربطی به رشد جمعیت ندارد، ما از منابع مان استفاده نمی کنیم.

احمدی نژاد در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه یکی از فاکتورهای قدرت درمناسبات جهانی جمعیت است، گفت: امروز کشورهای قدرتمند و پیشرفته پر جمعیت هستند بر فرض بخواهیم جمعیت را کنترل کنیم اما اینکه به تمام خانواده ها یک پیام دهیم درست نیست.

وی افزود: در جامعه مشاهده می شود که خانواده هایی با درآمد بالای جامعه رشد جمعیت منفی دارند اما آنهایی که درآمدشان پایین است رشد جمعیتشان بالاست آیا این حرف یک حرف علمی است راهکار این نیست که به همه پیام یکسان دهیم.

احمدی نژاد با بیان اینکه ما نباید همه مشکلات کشور را به جمعیت گره بزنیم، گفت: برخی جوانان فکر می کنند که آنها باعث مشکلات کشور هستند در حالیکه جوانان سرمایه ما هستند و خوشحال هستیم جمعیت کشورمان جوان است.

وی افزود: ما باید به فکر آینده باشیم اگر رشد جمعیت منفی باشد تا چند سال دیگر مدارس ما خالی خواهد می شود آیا می شود در بیست ساله آینده یک جمعیت پیر را اداره کرد.

رئیس جمهور با اشاره به انتقاد برخی از رسانه ها از صحبت های اخیر خود درباره ازدیاد جمعیت ، گفت: حالا می خواهند از یک حرف ایراد بگیرند اگر منطقی برای پاسخ است ما آماده شنیدن هستیم یک حرف ما را تحریف می کنند و چیز دیگری تحویل می دهند، من حدود شش ماه پیش خواندم که از وقتی دولت نهم بر سر کار آمده 200 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است، آنها یا معنی 200 را نمی فهمند یا معنی میلیارد را. البته احمدی نژاد برایش مهم نیست بگذارید بگویند بلکه یاد بگیرند.

وی افزود: اگر رسانه ای مربوط به حزب خاصی است، بنویسد و طرفدارانش آن روزنامه را بخرند دولت فضا را کاملا باز گذاشته اما اگر فضای بدبینی و آلوده به وجود آید همه آسیب می بینند و من امیدوارم روز برسد که تیراژ روزنامه ها به 10 میلیون نسخه در روز برسد.

احمدی نژاد تصریح کرد: ما رسانه ای نداریم که از دولت پول نگیرد وهمه روزنامه ها با کاغذ دولتی کار می کنند ولی باید رسانه ها تلاش کنند که وارد عرصه های جهانی شوند آنهایی که در خارج از کشوردشمن ما هستند با روش درست رشد کرده اند با تحریف حرف و کوبیدن کسی رسانه ای بالا نمی رود.

وی افزود: باید فضای کشور دوستانه شود و این وظیفه رسانه هاست و در این زمینه هر کس باید نقش خود را ایفا کند.

رئیس جمهور در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه دولت در مبارزه بامفاسد اقتصادی جدیت قابل تقدیری از خود نشان داده ولی بعضا مشاهده می شود که قوه قضاییه خود را در برابر این حرکت نشان می دهد نظر شما چیست؟ گفت: شما هم سئوال را گفتید و هم پاسخ آن را دادید. همه باید دراین زمینه با دولت همراهی کنند و اگر مشکلی هم وجود دارد باید اصلاح شود که البته مسئولین قوه قضاییه در تلاش هستند این مسئله حل شود.

وی افزود: عده ای که کار خود را درست انجام نمی دهند به دنبال دولت راه می افتند که از حرکت آن ایراد بگیرند آنها حتی به کارهای شخصی رئیس جمهور هم می خواهند نظارت کنند که این عمل درستی نیست.