شمشیربازان برتر اروپا با تیم ملی اردوی مشترک برگزار می کنند/ مسابقات جام جهانی شمشیربازی دیماه در کیش برگزار می شود

رئیس فدراسیون شمشیربازی با اعلام این مطلب به خبرنگارمهرافزود: برای حضور قدرتمند تیم ملی شمشیربازی در بازیهای آسیایی قطر ازهفت کشور اروپایی برای برگزاری یک اردوی مشترک طی روزهای دوم تا دهم آذرماه در جزیره کیش دعوت کردیم که تاکنون حضور دو تیم صاحب نام رومانی و روسیه با 12 شمشیرباز در این اردو قطعی شده و منتظر پاسخ سایر تیم های اروپایی هستیم.



رئیس فدراسیون شمشیربازی تصریح کرد: اردوی مشترک 10 شمشیرباز تیم ملی با قهرمانان مطرح اروپا که در رنکینگ جهانی جزو20 شمشیرباز برترجهان محسوب می شوند در افزایش سطح فنی و تکنیکی و بویژه اعتماد بنفس شمشیربازان کشورمان بسیارتاثیرگذارخواهد بود و زمینه حضور قدرتمندانه تیم ملی در بازیهای آسیایی دوحه را فراهم خواهد کرد.

باقرزاده در خصوص شانس شمشیربازان کشورمان برای کسب مدال در بازیهای آسیایی اظهار داشت : تیم های سابر و اپه از شانس زیادی برای کسب مدال در بازیهای آسیایی برخوردارند. هرچند این امر تا حد زیادی به شرایط جدول و رویارویی با حریفان قدرتمند آسیایی بستگی دارد که امیدواریم با سرمایه گذاری که در چند سال اخیر بر روی نفرات جوان و مستعد در این رشته صورت گرفته بتوانیم بهترین نتایج را کسب کنیم.



وی در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری مسابقات جام جهانی شمشیربازی در جزیره کیش خبر داد و گفت : امسال فدراسیون شمشیربازی ایران پس از مسابقاتی که تیرماه گذشته در تهران برگزار کرد برای دومین بار میزبان مسابقات جهانی شمشیربازی خواهد بود که این مسابقات اواخر دی ماه جاری با حضور نزدیک به 30 کشور صاحب نام شمشیربازی دنیا در جزیره کیش برگزارخواهد شد.