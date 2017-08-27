به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پلیس هرمزگان، سردار عزیزاله ملکی با اشاره به دستگیری کلاهبردار ۲۵ میلیاردی پس از درگیری مسلحانه، گفت: در پی دریافت پرونده‌ای مبنی بر اینکه فردی خود را تاجر معرفی و با وعده فروش MDF، مبلغ ۲۵ میلیارد ریال از شاکی کلاهبرداری کرده، پیگیری موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به اظهارات شاکی مشخص شد شخصی با ارائه مدارک جعلی خودش را تاجر معرفی و قرار بر این شده بود با دریافت ۲۵ میلیارد ریال، تعداد ۷۲ پالت MDF به شاکی تحویل دهد که بعد از دریافت پول نامبرده تلفن خود را خاموش و متواری شده است.

این مقام انتظامی عنوان داشت: با اقدامات فنی و اطلاعاتی مخفیگاه متهم "خ- ع" در بندرکنگ از توابع شهرستان بندرلنگه شناسایی و یک تیم مجهز از اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری به آدرس مذکور اعزام شدند.

سردار ملکی تصریح کرد: متهم با مشاهده مأموران با اسلحه جنگی به سمت آنها تیراندازی کرد که با هوشیاری مأموران، متهم در یک عملیات ضربتی دستگیر و یک قبضه اسلحه غیر مجاز از وی کشف شد.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان با اشاره به اینکه متهم با مشاهده ادله موجود به بزه انتسابی اعتراف کرد، اظهار داشت: تحقیق از متهم جهت کشف سایر کلاهبرداری‌های احتمالی ادامه دارد.