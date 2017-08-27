۵ شهریور ۱۳۹۶، ۹:۴۲

فرمانده انتظامی هرمزگان:

دستگیری کلاهبردار ۲۵ میلیاردی پس از درگیری مسلحانه

بندرعباس - فرمانده انتظامی استان هرمزگان از دستگیری کلاهبردار ۲۵ میلیاردی طی یک درگیری مسلحانه در شهرستان بندرلنگه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پلیس هرمزگان، سردار عزیزاله ملکی با اشاره به دستگیری کلاهبردار ۲۵ میلیاردی پس از درگیری مسلحانه، گفت: در پی دریافت پرونده‌ای مبنی بر اینکه فردی خود را تاجر معرفی و با وعده فروش MDF، مبلغ ۲۵ میلیارد ریال از شاکی کلاهبرداری کرده، پیگیری موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به اظهارات شاکی مشخص شد شخصی با ارائه مدارک جعلی خودش را تاجر معرفی و قرار بر این شده بود با دریافت ۲۵ میلیارد ریال، تعداد ۷۲ پالت MDF به شاکی تحویل دهد که بعد از دریافت پول نامبرده تلفن خود را خاموش و متواری شده است.

این مقام انتظامی عنوان داشت: با اقدامات فنی و اطلاعاتی مخفیگاه متهم "خ- ع" در بندرکنگ از توابع شهرستان بندرلنگه شناسایی و یک تیم مجهز از اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری به آدرس مذکور اعزام شدند.

سردار ملکی تصریح کرد: متهم با مشاهده مأموران با اسلحه جنگی به سمت آنها تیراندازی کرد که با هوشیاری مأموران، متهم در یک عملیات ضربتی دستگیر و یک قبضه اسلحه غیر مجاز از وی کشف شد.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان با اشاره به اینکه متهم با مشاهده ادله موجود به بزه انتسابی اعتراف کرد، اظهار داشت: تحقیق از متهم جهت کشف سایر کلاهبرداری‌های احتمالی ادامه دارد.

