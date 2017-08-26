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۵ شهریور ۱۳۹۶، ۲:۵۹

گفتگوی محمود عباس و شاه اردن درباره نتایج دیدار با هیات آمریکایی

گفتگوی محمود عباس و شاه اردن درباره نتایج دیدار با هیات آمریکایی

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین تلفنی با شاه اردن درباره نتایج دیدار اخیرش با هیات آمریکایی گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وفا، «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین شنبه شب با «عبدالله دوم» شاه اردن به صورت تلفنی گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، محمود عباس در این گفتگوی تلفنی شاه اردن را در جریان نتایج دیدار روز پنج شنبه گذشته خود با هیات آمریکایی در رام الله قرار داد.

گفتنی است که رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین روز پنج شنبه گذشته در رام الله با هیات آمریکایی به ریاست «جرد کوشنر» داماد و مشاور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار و گفتگو کرد.

محمود عباس در جریان دیدار با این هیات آمریکایی گفت: ما مطمئن هستیم که این هیات برای تحقق صلح تلاش می کند و ما نیز برای دستیابی به آنچه که رئیس جمهور آمریکا قرارداد صلح نامیده با این هیات همکاری می کنیم می دانیم که مسائل پیچیده و سخت است اما هیچ گریزی از آن نیست. ما از تلاشهای دونالد ترامپ در این خصوص قدردانی می کنیم.

کوشنر نیز در این دیدار گفت: رئیس جمهور آمریکا ما را از واشنگتن به اینجا فرستاد تا در خصوص موضوع بسیار مهمی یعنی روابط مسالمت آمیز میان کشورهای منطقه صحبت کنیم.ترامپ نسبت به تمام تلاش های شما تاکنون قدردانی می کند. وی نسبت به آینده ای بهتر برای فلسطینی ها و اسرائیلی ها امیدوار است و امیدواریم که بتوانید سالیان سال در کنار یکدیگر زندگی کنید.

عباس اخیرا با بیان اینکه در دولت آمریکا هرج و مرج حاکم است تاکید کرده بود که تاکنون موفق به درک خط مشی دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در مورد مناقشه بین فلسطینیان و اسرائیل نشده است.

کد مطلب 4070148

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