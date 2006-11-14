کمتر از یک درصد ازدواج های دانشجویی به طلاق می انجامد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام داود رنجبران عصر امروز در نشست مطبوعاتی ازدواج دانشجویی در محل نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها با بیان این مطلب افزود: آمار موجود بیانگر استحکام مزدوجین دانشجویی است، این در حالی است که درصد طلاق در کشور بیش از 10 درصد است.

وی اضافه کرد: دانشگاه محیطی است که ارتباطات به طور طبیعی در سطوح علمی برقرار است و ارتباطات اجتماعی که یکی از نیازهای اصلی جوانان است به نحو تعریف شده در دانشگاه در قالب یک آموزه دینی به نام ازدواج تعریف شده است لذا وظیفه است تا ارتباط طبیعی بین دختران و پسران در دانشگاه با آموزه های پیامبر اعظم عجین شود و به صورت یک فرهنگ دربیاید.

معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری یادآور شد: سیاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها این است که جنبه های آموزشی و ارائه مشاوره و تأسیس کانون های ازدواج را در کنار برگزاری جشن ها در اولویت قرار دهد. به همین منظور ستاد جشن ازدواج دانشجویی کمیته علمی مناسبی دارند که کارگاه های 8 گانه ای را طراحی کرده اند.

وی با بیان اینکه بالای 90 درصد زوج های دانشجو ازدواج دانشجویی را در از بین بردن انحرافات موثر می دانند، افزود: هدف از پیگیری ازدواج دانشجویی در دانشگاه ها پایدار کردن پیوند بین زوجین است تا ازدواج بین جوانان دانشجو با شناخت بیشتری صورت گیرد.