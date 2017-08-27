حجت‌الاسلام موسی محبی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: گردهمایی بزرگ روحانیون، مداحان، مسئولان هیئات مذهبی و هیئت امنای مساجد شهرستان نهاوند نیمه دوم شهریورماه برگزار می شود.

وی هدف از برگزاری این مراسم را برنامه ریزی در راستای گرامیداشت دهه اول ماه محرم و ساماندهی برنامه های فرهنگی در مناسبت های مختلف ملی و مذهبی بیان کرد.

مدیر تبلیغات اسلامی شهرستان نهاوند در ادامه وجود ۲۴۵ هیئت مذهبی و ۲۰۹ مسجد در مناطق مختلف شهری و روستایی این منطقه را بستری مناسب برای توسعه فرهنگی بیان کرد.

وی گفت: اگر با برنامه ریزی از این پتانسیل بالقوه استفاده کنیم گامی مهم و موثر در مقابله با تهدیدات نرم دشمن برداشته ایم.

مدیر تبلیغات اسلامی نهاوند همچنین با بیان اینکه تبیین ابعاد مختلف غدیر از وظایف روحانیون و مبلغان در دهه ولایت است، اظهارداشت: واقعه تاریخی غدیرخم دارای ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و عاطفی بسیاری است که باید برای عموم مردم به‌ویژه جوانان و نوجوانان تبیین شود.

وی با بیان اینکه، غدیر عید الله اکبر عید آل محمد و عید هواداران حق و وفاداران به پیامبر است، افزود: دهه ولایت فرصت بسیار خوبی برای این مهم است تا از طریق برگزاری گفتمان های دینی به شبهات و سئوالات مخاطبان جواب داده شود.

دبیرشورای تبلیغ شهرستان نهاوند عید سعید غدیر را عید بزرگ امامت و ولایت عنوان کرد و ادامه داد: این روز به استناد آیات قرآنی و تاریخی روز اکمال دین و اتمام نعمت بر امت اسلامی است.

حجت‌الاسلام محبی تبیین ابعاد مختلف عید غدیر را از وظایف روحانیون در دهه ولایت بیان کرد.

وی ادامه داد: ۸۰نفر از مبلغین و مبلغات با ثبت نام در سامانه سجام در دهه ولایت پیرامون موضوعات مختلف ازجمله ولایت فقیه به امر مقدس تبلیغ مشغول خواهند شد.