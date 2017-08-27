به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موسی محبی ظهر یکشنبه در جلسه بررسی وضعیت خانه های قرآن نهاوند و برنامه های هفته دولت گفت: ۲۳خانه قرآنی روستایی با اخذ مجوز فعالیت از اداره تبلیغات اسلامی در شهرستان نهاوند فعالند.

وی گفت: این مراکز در راستای آموزش روخوانی و روانخوانی در سطوح مختلف و همچنین ترویج فرهنگ قرآنی در رشته های مفاهیم در مناطق روستایی و دور افتاده نهاوند در حال فعالیت هستند.

وی در ادامه افزود: خانه های قرآن روستاهای لواشان، چولک، سهران، دهنوسفلی، بیان، گوشه سعد وقاص وبابا رستم و شعبان از جمله فعالترین خانه های قرآنی در شهرستان است که در طول سال در راستای برگزاری دوره های مختلف آموزشی با اداره تبلیغات اسلامی همکاری و تعامل دارند.

مدیر تبلیغات اسلامی شهرستان نهاوند اضافه کرد: ۶ موسسه قرآنی در شهرهای نهاوند، برزول، گیان و فیروزان در راستای آموزش قرآن از اداره تبلیغات اسلامی مجوز فعالیت دریافت کرده اند.

وی به قرار داشتن در هفته دولت نیز اشاره کرد و گفت: رعایت تقوی در تمامی حوزه ها و ساده زیستی و تدین از جمله ویژگی های بارز دولت شهید رجایی در طول خدمت بود.

وی افزود: اخلاص و توجه به محرومان جامعه دیگر مشخصه شهید رجایی بود که این مهم، با فعال شدن طرح شهید رجایی محقق شد و بر اساس آن فقیران و افراد بالای ۶۰سال جامعه تحت پوشش حمایتی دولت قرار گرفتند.

حجت الاسلام محبی ادامه داد: ولایتمداری عملی، مردم داری و حرکت در مسیر انقلاب از جمله دیگرخصوصیات بارز دولت شهید رجایی بود که باید درراستای خدمت رسانی به مردم مورد توجه مسئولان قرار بگیرد.