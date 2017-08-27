  1. استانها
  2. همدان
۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۴:۰۴

مدیر تبلیغات اسلامی نهاوند تاکید کرد:

گسترش آموزش‌های قرآنی در مناطق محروم روستایی نهاوند

گسترش آموزش‌های قرآنی در مناطق محروم روستایی نهاوند

نهاوند - مدیر تبلیغات اسلامی شهرستان نهاوند گفت: در راستای گسترش آموزش های قرآنی در مناطق محروم ۲۳خانه قرآن روستایی در شهرستان نهاوند فعالیت می‌ کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موسی محبی ظهر یکشنبه در جلسه بررسی وضعیت خانه های قرآن نهاوند و برنامه های هفته دولت گفت: ۲۳خانه قرآنی روستایی با اخذ مجوز فعالیت از اداره تبلیغات اسلامی در شهرستان نهاوند فعالند.

وی گفت: این مراکز در راستای آموزش روخوانی و روانخوانی در سطوح مختلف و همچنین ترویج فرهنگ قرآنی در رشته های مفاهیم در مناطق روستایی و دور افتاده نهاوند در حال فعالیت هستند.

وی در ادامه افزود: خانه های قرآن روستاهای لواشان، چولک، سهران، دهنوسفلی، بیان، گوشه سعد وقاص وبابا رستم و شعبان از جمله فعالترین خانه های قرآنی در شهرستان است که در طول سال در راستای برگزاری دوره های مختلف آموزشی با اداره تبلیغات اسلامی همکاری و تعامل دارند.

مدیر تبلیغات اسلامی شهرستان نهاوند اضافه کرد: ۶ موسسه قرآنی در شهرهای نهاوند، برزول، گیان و فیروزان در راستای آموزش قرآن از اداره تبلیغات اسلامی مجوز فعالیت دریافت کرده اند.

وی به قرار داشتن در هفته دولت نیز اشاره کرد و گفت: رعایت تقوی در تمامی حوزه ها و ساده زیستی و تدین از جمله ویژگی های بارز دولت شهید رجایی در طول خدمت بود.

وی افزود: اخلاص و توجه به محرومان جامعه دیگر مشخصه شهید رجایی بود که این مهم، با فعال شدن طرح شهید رجایی محقق شد و بر اساس آن فقیران و افراد بالای ۶۰سال جامعه تحت پوشش حمایتی دولت قرار گرفتند.

حجت الاسلام محبی ادامه داد: ولایتمداری عملی، مردم داری و حرکت در مسیر انقلاب از جمله دیگرخصوصیات بارز دولت شهید رجایی بود که باید درراستای خدمت رسانی به مردم مورد توجه مسئولان قرار بگیرد.

کد مطلب 4070173

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها