عملیات اجرایی استادیوم ورزشی شماره دو خورموج آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، موسی کشتکار شنبه شب در مراسم آغاز عملیات اجرایی استادیوم شماره دو خورموج که با حضور معاون عمرانی استاندار بوشهر و فرماندار دشتی برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به تعداد زیاد تیم های ورزشی شهرستان در لیگ های مختلف کشوری و استانی احداث این مجموعه از مطالبات ورزشکاران بوده است.



وی افزود: برای فاز اول این پروژه که شامل زمین چمن و پیست دومیدانی است، ۱۲ میلیارد ریال اختصاص داده شده است.



کشتکار بیان کرد: برای اجرای فاز دوم نیز که شامل روشنایی، سکوی تماشاچیان و جایگاه ویژه است ۱۲ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.



وی تصریح کرد: عملیات اجرایی استادیوم شماره دو خورموج در زمینی به مساحت ۲۴ هزار متر مربع احداث می شود.



محمد حسن باستی معاون عمرانی استاندار نیز در این مراسم بر ضرورت تسریع در روند اجرای پروژه تاکید کرد و گفت: این پروژه باید در کوتاهترین زمان به بهره برداری برسد.