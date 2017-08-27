به گزارش خبرنگار مهر، طاهره دوروزی صبح دوشنبه در جلسه کمیته هماهنگی فعالیت سازمان های مردم نهاد و مدیریت شهری همدان که در معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری همدان و با موضوع نقش و جایگاه بانوان در شهر برگزار شد، با اشاره به اینکه زنان علاوه براینکه نیمی از جامعه را تشکیل می دهند، بر نیم دیگر نیز تاثیر می گذارند، افزود: بانوان دارای پتانسیل بالایی در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هستند.

وی با بیان اینکه باید در مباحث مرتبط با رویکرد محله محوری شهرداری همدان از ظرفیت بانوان نیز به نحو احسن استفاده شود و حتی در صورت امکان، مدیریت برخی محلات به صورت پایلوت به خانم ها سپرد شود، گفت: باید زمینه ای فراهم شود تا بانوان با همکاری سمن ها و کانون های فرهنگی در مدیریت شهری که از محلات شروع می شود، دخیل باشند.

دوروزی از حضور سه زن در جمع اعضای شورای اسلامی شهر همدان در دوره پنجم بعنوان یک ظرفیت یاد کرد و گفت: باید با کمک بانوان زمینه مشارکت بیشتر شهروندان در اداره بهتر شهر فراهم شود.

دوروزی با اشاره به اقدامات انجام شده در استان همدان با حمایت معاونت بانوان ریاست جمهوری، از سمن های فعال در این حوزه خواست: با تقویت ارتباط خود با معاونت اجتماعی، فرهنگی و گردشگری شهر همدان نسبت به ارائه طرح های کاربردی و پیگیری امور تا حصول نتیجه اقدام کنند.

مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری همدان با اشاره به موضوع زنان بدسرپرست، وضعیت این قشر را آسیب پذیر دانست و از اعضای تشکل های غیردولتی درخواست کرد به حل مشکلات این حوزه توجه بیشتری داشته باشند.