محمود رسولی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان مایه کوبی و پیشگیری از بیماری های واگیر دامی و قابل انتقال به انسان در استان همدان افزود: طی ۴ ماه ابتدای سال جاری بیش از ۳ میلیون و ۸۴۸ هزار نوبت سر واحد دامی علیه انواع بیماری های واگیر دامی و قابل انتقال بین حیوان و انسان در استان همدان مایه کوبی شده اند.

وی گفت: این بیماری ها شامل آبله، شاربن، تب برفکی، آنتروتوکسمی، بروسلوز (تب مالت)، قانقرایا، آگالاکسی، هاری لمپی اسکین و PPR است.

مدیرکل دامپزشکی استان همدان در ادامه با تشریح میزان تست سل و بروسلوز در استان همدان گفت: در این مدت بیش از ۱۹ هزار و ۳۰۴ راس گاو و گوساله در زمینه تشخیص بیماری های سل مورد تست توبرکولین قرار گرفته و در زمینه شناسایی دام های آلوده به بیماری های بروسلوز نیز ۴ هزار و ۵۳۶ راس گاو تست شده است.

رسولی به اقدامات دامپزشکی درخصوص حفظ و ارتقای بهداشت عمومی و نظارت و بازرسی بر تولید، توزیع و عرضه مواد خام دامی اشاره کرد و گفت: در این مدت تعداد ۷۲ هزار و ۷۶۶ لاشه دام سبک و سنگین در کشتارگاه های این استان ذبح و مورد نظارت شرعی و بهداشتی قرار گرفته اند.

وی گفت: حاصل کنترل بهداشتی زحمات بازرسان دامپزشکی در کشتارگاه های دام استان همدان، ضبط و معدوم سازی بیش ۳۱ تن گوشت قرمز و آلایش غیر بهداشتی بوده است.