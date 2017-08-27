شهرداریهای استان همدان برای مدیریت پسمانداقدامات ضربتی انجام دهند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا محمدی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: اقدامات مدیریتی پسماند شامل محاط کردن سایت های دفن پسماند، کنترل شیرابه و جلوگیری از پراکندگی پسماند در دشت های استان است.

محمدی ادامه داد: این تکلیف با اطلاع معاونت امور عمرانی استانداری با ارسال نامه به همه شهرداری های استان همدان ایجاد شده است.

وی عنوان کرد: در صورتی که اقدام مناسب در این خصوص از سوی شهرداری ها انجام نشود، اهرم های قانونی را به کار خواهیم گرفت.

محمدی یادآور شد: طی یکسال گذشته ۱۰ شهردار در استان به خاطر عدم رعایت ملاحظات زیست محیطی در دفع پسماند اخطار گرفته اند.

وی گفت: همچنین ۵۸ دهیار در استان همدان به علت عدم مدیریت صحیح دفع پسماند اخطاریه دریافت کردند که تاکنون ۷ دهیار به دادگاه معرفی شدند و ۳ حکم قطعی از جمله مجازات حبس برای محکومین صادر شده است.

وی اضافه کرد: پرونده برخی از شهرداران نیز در محاکم قضایی به علت عدم مدیریت صحیح پسماند تحت رسیدگی است.

وی با بیان اینکه موضوع پسماند به عنوان یک معضل اساسی محیط زیست مورد توجه قرار گرفته است، ادامه داد: ایجاد شعب زیست محیطی در دادگاه ها و دادسراهای استان و آرای قابل توجه به نفع محیط زیست از طرف قضات طی دو سال اخیر از نتایج برجسته این رویکرد است.

وی با تاکید بر لزوم عمل به سیاست های جدید دولت تدبیر و امید در حوزه محیط زیست بیان کرد: اصلی ترین محور این سیاست ها فراگیر کردن موضوع حفظ محیط زیست است.

وی ادامه داد: در این راستا اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان جلب مشارکت همگانی را در دو محور مشارکت مردمی و دولتی در دستور کار قرار داد که با شناسایی ظرفیت های دستگاه های دولتی در این زمینه، ۳۰ تفاهم نامه توسط این اداره کل با دستگاه های دولتی، دانشگاه و مراکز نیمه دولتی منعقد شد که شامل فرهنگ سازی و آموزش و اقدامات پیشگیرانه و جلوگیرنده در حوزه محیط زیست است.

وی بیان کرد: تفاهم نامه ها در چارچوب اقداماتی است که دستگاه ها می توانند از سر همدلی و تعاون برای موضوع محیط زیست انجام دهند و به طور مستمر در دست پیگیری قرار دارد.

وی اظهار داشت: گسترش مشارکت مردمی در کنار اقدامات دولتی با کمک دستگاه ها در دستور کار این اداره کل قرار دارد که همواره سعی داشته ایم از هر ظرفیت مدنی و اجتماعی در حد توان استفاده کنیم که هیئات مذهبی، ورزشی، سازمان های مردم نهاد و گروه های اجتماعی از جمله انجمن های هنری را نیز در این راستا با محیط زیست همراه کردیم و این کار تداوم دارد.

محمدی بیان کرد: اکران همزمان فیلم های جشنواره بین المللی فیلم سبز، برگزاری جشنواره های عکس و خوشنویسی محیط زیست، برپایی نمایشگاه های متعدد با موضوع محیط زیست و تمرکز بر مشارکت سازمان های مردم نهاد محیط زیستی با محوریت تخصصی کردن سمن ها از اقدامات در راستای جلب مشارکت مردمی بوده است.

وی با اشاره به سایر اقدامات این اداره کل در حوزه های محیط زیست طبیعی و محیط زیست انسانی بیان کرد: نظم بخشی به امور مطابق با سیاست های دولت تدبیر و امید در راستای جبران بی انضباطی های گذشته، از دیگر اقدامات بوده است که در این خصوص نیز برخی کارگروه های کلیدی محیط زیست از جمله کارگروه مدیریت پسماند، آلودگی هوا، مخاطرات زیست محیطی و غارشناسی احیا شد و در حداکثر توان به فعالیت می پردازند.