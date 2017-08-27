تعویض ۹۶۱ دستگاه کنتور خراب آب و فاضلاب در ملایر

یاسین جوکار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ۹۶۱ دستگاه کنتور خراب طی ۵ ماه نخست سال جاری سال توسط این شرکت تعویض شده است.

مدیرعامل آبفای ملایر افزود: این شرکت در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نسبت به تعویض کنتورهای خراب و پیشگیری از هدر رفت آب اقدام کرده است.

جوکار افزود: تعویض کنتورهای خراب در ۵ ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ بیش از ۳۳ درصد افزایش داشته است.

وی یادآور شد: طی ۵ ماهه نخست سال گذشته ۷۲۵ دستگاه کنتور تعویض شده بود.

وی با بیان اینکه این شرکت در راستای خدمات‌رسانی بهتر به مردم شهرستان ملایر تلاش می‌کند، گفت: در حال حاضر شهرهای ملایر، سامن، جوکار، ازندریان و زنگنه زیر نظر شرکت آب و فاضلاب شهری ملایر بوده و از خدمات این شرکت بهره‌مند هستند.

وی با بیان اینکه در صورت پرداخت بدهی مشترکین خدمات‌دهی این شرکت نیز با کیفیت بیشتری انجام خواهد شد، گفت: همکاری مردم با شرکت‌های خدمات‌رسان باعث ارائه خدمات مطلوبتر به خود مردم خواهد شد.