هشتمین سینمای کانون خوزستان در شادگان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سینمای کودک و نوجوان (کانون) شادگان به مناسبت هفته دولت شامگاه گذشته با حضور جمعی از مسئولان استانی و محلی در این شهرستان به بهره‌برداری رسید.

در این مراسم که با حضور مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خوزستان، نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار، شهردار و جمعی از دیگر از مسئولان و کودکان و نوجوانان شهرستان شادگان برگزار شد؛ سینمای کودک و نوجوان شادگان، اکران تولیدات سینمایی، کوتاه، نیمه بلند و پویانمایی کانون را آغاز کرد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان در این مراسم گفت: هشتمین سینمای کودک و نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خوزستان با ۹۳ مترمربع زیربنا، و ظرفیت ۱۰۰ نفر امروز به بهره‌برداری رسیده است و از این پس دانش آموزان مدارس، اولیای تربیتی و خانواده‌ها می‌تواند فیلم‌های آموزشی و تربیتی مرتبط با کودکان و نوجوانان را در این سینما مشاهده کنند.

غلامرضا شنبدی افزود: سینما کانون شادگان از این پس در دو نوبت صبح ویژه دانش آموزان و عصر برای کودکان و نوجوانان و خانواده‌ها تولیدات سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را اکران خواهد کرد.

در ادامه این مراسم حجت‌الاسلام مجید ناصری‌نژاد نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی گفت: شهرستان شادگان ظرفیت‌های بالای فرهنگی دارد و باید به بحث‌های فرهنگی در آن بیشتر پرداخته شود.

ناصری‌نژاد با اشاره به تاریخ شادگان که از سال ۱۳۰۸ تاکنون دارای شهرداری بوده است کارهای صورت گرفته در آن را کافی ندانست و افزود: با انجام کارهای مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باید چهره‌ محرومیت از این شهرستان زدوده شود.

نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی، راه‌اندازی سینما کانون، سالن ملافاضل سکرانی، کانون امام خمینی (ره) و تعدادی دیگر از طرح‌های انجام شده را در راستای زدودن چهره محرومیت از این شهرستان دانست و تأکید کرد: شادگانی‌ها از نظر کارهای فرهنگی استعدادهای بسیار بالا و ظرفیت‌های بسیار خوبی دارند و ما با افزایش مراکز فرهنگی همچون کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و کتابخانه‌ها باید از این ظرفیت‌ها به‌خوبی بهره‌برداری کنیم.

وی، دو زبانه بودن مردم شادگان را یکی از ظرفیت‌های این شهرستان معرفی کرد و یادآور شد: ما می‌توانیم از این ظرفیت در تبلیغ و ترویج فرهنگ اسلامی، فرهنگ شیعه و فرهنگ قرآنی استفاده کنیم.