کاهش ۴۰ درصدی خریدگندم/خوشه های زرین کردستان درانتظار مدیریت بهتر

خبرگزاری مهر – گروه استانها؛ چنور صادق: براساس آمار و ارقام موجود بیشترین سطح زیرکشت گندم کشور متعلق به استان کردستان است به گونه ای که بیش از ۱۰ درصد کل سطح برداشت این محصول را به خود اختصاص داده است.

بیش از ۶۰ درصد اراضی زیرکشت گندم در کشور را اراضی دیم و مابقی را آبی تشکیل داده ولی بیشترین میزان تولید این محصول مربوط به اراضی آبی است بنابراین استان هایی هم چون خوزستان که بالغ بر۳۵۹ هزار هکتار ازاراضی زیرکشت آنها متعلق به گندم آبی است، همواره در جایگاه نخست تولید این محصول در کشورمان قراردارند.

براساس گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران بیشترین میزان خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری مربوط به استان های خوزستان، گلستان، فارس، کرمانشاه و کردستان است.

که از استان های مذکور خوزستان و فارس بیشترین اراضی گندم آنها آبی ، کردستان، کرمانشاه و گلستان نیز بیشترین اراضی آنها به گشت گندم دیم اختصاص دارد.

یزدان سیف میزان خرید تضمینی گندم را ٨.٧ میلیون تن ذکر کرده که این میزان بیش از ۲ میلیون تن نسبت به خرید سال گذشته کمتربوده است.

این آمار بیانگر تاثیر میزان تولید گندم در اراضی دیم کشور دارد که امسال به دلیل آسیب ناشی از پراکنش نامناسب بارندگی در فصل کاشت و سرمازدگی شاهد خساراتی به مزارع دیم گندم کشور به ویژه استان کردستان هستیم که کاهش خسارت در این زمینه مستلزم استفاده از توان علمی متخصصان وکارشناسان مربوطه برای اعمال روش های علمی و کاربردی است.

میزان سطح زیرکشت گندم در سال زراعی امسال در کردستان ۵۵۶ هزار هکتار بود که از این میزان ۵۲۲ هزار هکتار آن کشت دیم و مابقی هم آبی است که این مهم مقایسه این آمار نشان می دهد کشت آبی گندم در کردستان شرایط و وضعیت خوبی ندارد و به همین دلیل تولید این محصول نیز بسته به شرایط و وضعیت جوی در استان تغییر پیدا می کند.

فصل برداشت گندم در کردستان به نسبت دیگر استان های مطرح تولید این محصول درکشور دیرتر آغاز می شود و همین مسئله سال هاست که موجب شده بهای خرید تضمینی گندم با تاخیر به حساب کشاورزان این استان پرداخت شود.

کاهش ۴۰ درصدی خرید گندم در کردستان

براساس اخبار منتشرشده تاکنون بهای خرید گندم به کشاورزانی که تا ۲۰ خرداد ماه محصول خود را تحویل دادند به طور ۱۰۰ درصد پرداخت شده است و کشاورزانی هم که گندم خود را تا تاریخ ٢٣ مرداد تحویل دادند حداقل ٥٠ درصد پول خود را دریافت کردند.

خرید تضمینی گندم درکردستان از ۱۳ تیرماه آغاز شده است و این روند همچنان ادامه دارد و تا پایان روز ۳۰ مردادماه بیش از ۴۹۵ هزار تن گندم مازاد برنیاز از کشاورزان این استان خریداری شده است.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی کردستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اعلام ۴۹۵ هزار و ۱۸۵ تن و ۶۶۱ کیلوگرم خرید گندم مازاد برنیاز از کشاورزان استان تا پایان روز سی ام مردادماه، گفت: ارزش گندم خریداری شده بالغ بر ۶۴۷ میلیارد تومان است.

جمال صالحی عنوان کرد: از مبلغ مذکور بیش از ۲۹۲ میلیارد و ۳۱۹ میلیون تومان آن پرداخت شده و بیش از ۳۵۵ میلیارد تومان آن پرداخت نشده است.

وی از کاهش ۴۰ درصدی میزان خرید گندم در سال زراعی امسال نسبت به سال گذشته تا تاریخ مذکور خبرداد و اظهارداشت: میزان خرید گندم از ابتدای آغاز فصل خرید تا سی مرداد درسال گذشته بیش از ۸۲۷ هزار و ۴۳۲ تن بود.

استفاده از روش های علمی عاملی تاثیرگذار در کاهش عملکرد

پراکنش نامناسب و کاهش میزان بارندگی همواره یکی از دلایل کاهش تولید محصولات دیم به ویژه گندم در سال های کم باران از سوی مسئولان عنوان می شود و این در حالی است که بسیاری از کارشناسان بخش کشاورزی معتقدند که عامل اصلی محدود کننده رشد گندم دیم، رطوبت است که آن هم صرفا از بارندگی سال زراعی جاری حاصل نمی شود.

اکثر زمین هایی که به کشت گندم دیم در کردستان اختصاص می یابد سال قبل از آن به صورت آیش بوده لذا کارشناسان بارها عنوان کردند که در این زمان انجام مکانیزاسیون درست عامل تاثیرگذاری در عملکرد گندم خواهد داشت.

از دیگر عوامل تاثیرگذار در کاهش میزان عملکرد گندم دیم در سال هایی که کاهش بارندگی داریم استفاده از ارقام مقاوم به خشکی و مبارزه اصولی با علف های هرز در زمان آیش به منظور عدم تخلیه ذخیره رطوبتی است.

سازمان نظام مهندسی کشاورزی کردستان آمادگی حمایت از توسعه کشاورزی را دارد

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر حدود ۶ هزار نفر از فارغ التحصیلان رشته های مختلف کشاورزی و منابع طبیعی عضو این سازمان هستند.

عابد احمدی عنوان کرد: قسمت بیشتر این اعضا را افراد جویای کار تشکیل داده اند و تعدادی از شاغلین هم در حرفه هایی مشغول به کارهستند که ارتباطی با رشته تحصیلی آنها ندارد.

وی اظهارداشت: این تعداد تحصیل کرده بخش کشاورزی ظرفیت ارزشمندی در راستای استفاده از توان آنها برای توسعه بخش کشاورزی استان است که امید می رود مسئولان به این پتاسیل نهایت توجه را داشته باشند.

وی بیان کرد: این سازمان آمادگی همکاری با تمامی دستگاه های متولی در حمایت از توسعه بخش کشاورزی ومنابع طبیعی استان را دارد.

مجموع اراضی دیم زیرکشت گندم دراستان های کردستان، کرمانشاه و گلستان بالغ بر یک میلیون هکتار است که کاهش عملکرد این محصول استراتژیک در این استان ها بر کل کشور تاثیر منفی می گذارد و قطعا تبدیل این اراضی دیم در راستای افزایش عملکرد اگر امکان پذیر نباشد امری سخت و زمان بر خواهد بود.

لذا بهترین گزینه و راه حل برای به حداقل رساندن خسارت ناشی از کاهش میزان بارندگی در اراضی دیم به ویژه گندم استفاده از روش های علمی و بکارگیری توان فارغ التحصیلان کشاورزی است که این مهم نیز مستلزم حمایت های ویژه دولتی است.

تولید گندم یکی از محصولات اساسی بخش کشاورزی در کردستان است و به همین دلیل برنامه ریزی برای بهره برداری بهتر از این محصول و همچنین افزایش حمایت های بیشتر دولت از فعالان این بخش یکی از نیازهای اساسی است تا کردستان شرایط بهتری را در این بخش داشته باشد و زمینه برای تولید بیشتر نیز فراهم شود.