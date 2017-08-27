به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدحسن رحیمیان رئیس شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی درباره تغییرهای احتمالی جبهه مردمی اظهار کرد: قطعا در ساختار، سازمان و فعالیت‌هایی که این جبهه پیش از انتخابات انجام داده به دنبال بازنگری و ارتقای ساختار هستیم.

وی با بیان اینکه ضرورت دارد تا اصلاحاتی در ساختار جبهه مردمی صورت گیرد افزود: فشردگی زمان و تشکیل جبهه در زمان نزدیک به انتخابات باعث عجله‌ در تبیین ساختار شد و امروز باید با توجه به تجربیاتی که بدست آمده بازنگری‌هایی در بخش‌های مختلف فعالیت و شیوه‌ها و برنامه‌ها صورت گیرد.

رحیمیان تصریح کرد: مجموع این بازنگری‌ها طی چند ماه گذشته و پس از انتخابات در جلسات مختلف مورد بررسی و مورد موافقت قرار گرفت و ان شاالله در آینده‌ای نزدیک فعالیت جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی آشکارتر خواهد شد.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه گفته شده برخی از چهره‌های برجسته سیاسی از جمله برخی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم در شورای مرکزی جبهه مردمی حضور خواهند داشت، بیان کرد: در دوره قبل صلاح نبود کسانی که نامشان به عنوان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده در شورای مرکزی یا هیئت رئیسه باشند.

رئیس شورای مرکزی جبهه مردمی افزود: ممکن بود با این حضور برخی‌ها احساس کنند که نوعی تبعیض میان سایر اعضا با این افراد وجود دارد بنابراین زمانی که اسامی نهایی نامزدهای جبهه مردمی اعلام شد برخی از آن‌ها که عضو هیئت رئیسه یا شورای مرکزی بودند از لیست حذف شدند.

وی گفت: طبیعی است که بعد از انتخابات برخی از این افراد که بعضا با آن‌ ها صحبت هم شده وارد تشکیلات جبهه شوند که این کار باعث می‌شود تا جبهه مردمی از وزن بیشتری برخوردار شود.

رئیس شورای مرکزی جبهه مردمی درباره اینکه در صورت ورود افراد جدید شخصی از اعضای فعلی شورای مرکزی و یا هیئت رئیسه حذف خواهد شد خاطر نشان کرد: انتخاب شورای مرکزی فرآیند خاصی دارد و باید در مجمع عمومی و توسط نمایندگان انتخاب شده از شوراهای استانی و شهرستانی صورت گیرد و این احتمال وجود دارد که در آن فرآیند، اصلاحاتی ایجاد شود.