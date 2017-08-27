۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۱۷

با هدف ایجاد اشتغال؛

توسعه سرمایه‌گذاری اولویت شورای شهر اردبیل خواهد بود

اردبیل – رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل گفت: توسعه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف و با هدف ایجاد اشتغال یکی از اولویت‌های شورای پنجم شهر اردبیل است.

علیرضا پوستی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سؤال که شورای شهر اردبیل در پی حضور اعضای جوان چه برنامه‌ای برای جوانان دارد، تصریح کرد: اشتغال جوانان از مهمترین دغدغه بوده که شورا با توسعه سرمایه گذاری به این بخش نگاه ویژه ای دارد.

وی افزود: شورای شهر عصاره نظرات و مطالبات مردم است و تمامی اعضای شورا منتخبان مردم هستند که می بایست برای تحقق خواسته های مردم تلاش کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل تاکید کرد: در وضعیت فعلی مشاهده می شود که اشتغال دغدغه جدی جوانان است و ما در شورای شهر نیز هر اقدامی که به حل معضل بیکاری منجر شود را دنبال خواهیم کرد.

پوستی تصریح کرد: از جمله اینکه می بایست پروژه های سرمایه گذاری در این شهر افزایش یابد تا منجر به اشتغال زایی شود.

وی متذکر شد: از حضور هر فرد سرمایه گذار و یا هر ایده ای که بتواند سرمایه گذاران را به استان جذب کند، استقبال می شود.

رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل تاکید کرد: در وضعیت فعلی شورای شهر مشغول انتخاب شهردار است و بعد از انتخاب شهردار کارهای مهمی می بایست در این شهر انجام شود.

محمد میرزایی ناطق

