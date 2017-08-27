علیرضا پوستی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سؤال که شورای شهر اردبیل در پی حضور اعضای جوان چه برنامه‌ای برای جوانان دارد، تصریح کرد: اشتغال جوانان از مهمترین دغدغه بوده که شورا با توسعه سرمایه گذاری به این بخش نگاه ویژه ای دارد.

وی افزود: شورای شهر عصاره نظرات و مطالبات مردم است و تمامی اعضای شورا منتخبان مردم هستند که می بایست برای تحقق خواسته های مردم تلاش کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل تاکید کرد: در وضعیت فعلی مشاهده می شود که اشتغال دغدغه جدی جوانان است و ما در شورای شهر نیز هر اقدامی که به حل معضل بیکاری منجر شود را دنبال خواهیم کرد.

پوستی تصریح کرد: از جمله اینکه می بایست پروژه های سرمایه گذاری در این شهر افزایش یابد تا منجر به اشتغال زایی شود.

وی متذکر شد: از حضور هر فرد سرمایه گذار و یا هر ایده ای که بتواند سرمایه گذاران را به استان جذب کند، استقبال می شود.

رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل تاکید کرد: در وضعیت فعلی شورای شهر مشغول انتخاب شهردار است و بعد از انتخاب شهردار کارهای مهمی می بایست در این شهر انجام شود.