عدم تحقق درآمدهای نفتی، مالیاتی و سرمایه ای عامل کسری بودجه

محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد کسری حدود ۳۸ هزار میلیاردی بودجه ۹۶ اظهار داشت: با توجه به شرایطی که در زمان تهیه تصویب لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی وجود داشت و با توجه به اینکه بودجه برآورد درآمدها و هزینه ها براساس اصل ۵۲ قانون اساسی است، وزارت اقتصاد در تشریح عملکرد مالی بودجه اعلام کرد از مجموع درآمدهای پیش بینی شده بودجه ۹۶ کمتر از ۵۲ درصد سه دوازدهم درآمد پیش بینی شده وصول شده است.

نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: عملکرد سه ماهه بودجه می تواند بر آوردی از عملکرد بودجه در ماه های آینده باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه کاهش درآمدی که در سه ماهه اول سال اتفاق افتاد باید مورد آسیب شناسی قرار گیرد گفت: در جلسه ای که با مسئولان سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد برگزار شد، مواردی که موجب کاهش درآمدها در سه ماهه اول سال شد مورد بررسی قرار گرفت. کاهش درآمدهای نفتی تأثیرخاصی در این زمینه داشته است.

حسینی گفت: بعداز برگزاری اجلاس اپک و تقلیل سهمیه اپک از نفت تولیدی در جهان و افزایش صادرات ایران نسبت به وضعیت گذشته، قیمت نفت از ۴۰ دلار به ۵۵ دلار افزایش یابد لذا در پایان سال ۹۵ در لایحه پیشنهادی دولت قیمت نفت ۵۵ دلار پیش بینی شد. امروز با توجه به آمارهای وزارت نفت درآمد نفتی به حدود ۴۷ و ۴۸ دلار کاهش یافته است.

وی عدم تحقق در آمدهای تملک دارایی های سرمایه ای را علت دیگر کسری بودجه خواند و اظهار داشت: درآمدهای بخش تملک دارایی های سرمایه ای نیز در حد پیش بینی شده وصول نشد و در سه ماه اول سال بیش از۱۳ درصد از این بخش درآمد نداشته ایم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: در آمدهای نفتی و مالیاتی رقم بزرگی از در آمد های کشور را تشکیل می دهد یعنی ۵۶ درصدِ سه دوازدهم درآمدهای پیش بینی شده در بودجه ۹۶ است که در سه ماهه اول سال وصول شده است لذا امیدواریم با توجه به ادامه حضور مهندس زنگنه در وزارت نفت، بتوانیم به سیاست ها و تصمیماتی که در آینده می گیریم، درآمدهای نفتی را در بازار افزایش دهیم.اگر بتوانیم میزان صادرات نفت را با همان سهمیه و بالاتر در بازار به فروش برسانیم کسری بودجه کمتری خواهیم داشت.

حسینی با تأکید بر لزوم مدیریت کسری بودجه ادامه داد: آقای نوبخت اعلام کردند اگر این کسری ادامه یافت آن را از طریق صرفه جویی در هزینه های جاری جبران خواهیم کرد. این در حالی است که طبق آمار موجود در سه ماهه اول سال ۴۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد وصولی بوده است در صورتی که فقط ۴۸ هزار میلیارد حقوق و مزایای اجتناب ناپذیر را در بخش جاری پرداخت کردیم اگر با این مدیریت بخواهیم جلو برویم همه درآمدها باید به هزینه های جاری اختصاص یابد.

نماینده تفرش در مجلس ابراز امیدواری کرد دولت با صرفه جویی و انضباط مالی مشکل کسری بودجه سال ۹۶ را حل کند و اظهار داشت: طبق قانون برنامه ششم توسعه دولت باید کلیه پرداخت های خود را در سامانه ای ثبت کند این اقدام موجب انضباط مالی و کاهش هزینه های جاری می شود.

وی تاکید کرد: با کاهش هزینه های جاری دولت می تواند هزینه پروژه های عمرانی را تامین کند تا وعده های خود به مردم را محقق نماید علاوه بر این سر رسید بسیاری از اوراق خزانه و اوراق مشارکت در سال ۹۶ است لذا دولت باید با پرداخت به موقع اصل و سود اوراق و اسناد خزانه اعتماد بازار سرمایه به اسناد خزانه را افزایش دهد.