لغو تجمع افراط گرایان در سانفرانسیسکو موجب شادی مخالفان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه لس آنجلس تایمز گزارش داد صدها نفر در کالیفرنیا در اعتراض به نژادپرستی تظاهرات کردند.

در گزارش این روزنامه چاپ آمریکا آمده است: هزاران معترض روز شنبه در سان فرانسیسکو تظاهرات برگزار کردند و بر گروه راست افراطی اعلام پیروزی کردند زیرا راست‌های افراطی تجمع خود را در گلدن گیت بریج و همچنین کنفرانس خبری خود را لغو کردند.

لغو این تجمع سبب شد معترضان به نژادپرستی و ضدفاشیست‌ها تظاهرات خود را برگزار و پیام خود را در این‌باره منتقل کنند که از گروه‌های راست افراطی از جمله نئونازی‌ها و برتری جویان سفید پوست در این شهر استقبال نخواهد شد.

شمار زیادی از مردم در خیابان‌های اطراف آلامو اسکوئر پارک تجمع و سپس به سوی ناحیه میشن حرکت کردند. آن‌ها شعارهایی در مخالفت با دولت ترامپ، نژادپرستی و خشونت در شارلوتسویل سر دادند.

در همین حال، اد لی، شهردار سان فرانسیسکو نیز گفت: به مردمی که در این تظاهرات شرکت کردند، افتخار می‌کند.

او در کنفرانسی خبری در عصر روز شنبه گفت: «آن‌ها اطمینان حاصل کردند که عشق و محبت بر انزجار استیلا دارد... این روند همچنان ادامه خواهد داشت؛ زیرا این بخشی از دی‌ان‌ای مردم است که در سان فرانسیسکو کار و زندگی می‌کنند و من به شدت به همه آن‌هایی که در اینجا حضور دارند افتخار می‌کنم.»

پلیس سان فرانسیسکو نیز اعلام کرد تنها یک نفر به سبب مسموم کردن مردم دستگیر شده است.

بیل اسکات، رئیس پلیس سان فرانسیسکو، گفت: «آنچه که شما امروز شاهد آن بودید این بود که مردم یک شهر دور هم جمع شده بودند. شما شهری را دیدید که هماهنگ است و شما همچنین شاهد واکنش مناسب پلیس بودید.»

مقامات سان فرانسیسکو در این باره نگران بودند که ممکن است بین فعالان راست افراطی و فعالان ضدفاشیستی خشونت‌هایی رخ دهد.