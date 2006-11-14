چهار فیلم نروژی در جشنواره فیلم کوتاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته روابط عمومی بیست و سومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران اعلام کرد نروژ از میان 39 کشور شرکت‌کننده در این دوره جشنواره با چهار فیلم کوتاه "هیدروماتوپوئتکین"، "خداحافظی از فانوس دریائی"، "بدون عنوان" و "ناهمگون" در بخش مسابقه سینمای بین‌الملل به رقابت می‌پردازد.

بخش مسابقه بین‌الملل جشنواره فیلم کوتاه تهران امسال میزبان 79 فیلم از سراسر جهان است و هلند، برزیل، سوئیس، رومانی، ایتالیا، فنلاند، مجارستان، الجزایر، اسپانیا و ... در آن حضور خواهند داشت. بیست و سومین جشنواره فیلم کوتاه تهران از 30 آبان تا 5 آذر ماه در تهران و همزمان در استان‌های گیلان، آذربایجان شرقی، کهگیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان و کردستان برگزار می‌شود.