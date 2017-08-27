فناوری تازه خودروها را بینا می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، با توجه به تنوع موانع و اشیای محیطی و تشکیل آنها از مواد گوناگونی مانند فلز، شیشه، پلاستیک و غیره مسیریابی دقیق برای خودروهای خودران کار دشواری است و بوش می گوید با استفاده از فناوری منحصر به فرد خود موفق به طراحی نمونه اولیه خودرویی شده که می تواند محیط اطراف خود را به خوبی ببیند.

این خودرو که شباهت زیادی به خودروی بی ام و سری ۳ دارد، مجهز به انبوهی از دوربین، حسگر و رادار است که به شیشه جلوی اتومبیل متصل شده اند. همچنین یک صفحه کنترل اضافی به کنسول مرکزی این خودرو افزوده شده که مجهز به پورت های ورودی متعدد است. یک تبلت هم برای مشاهده مسیر پیش رو و مقایسه ظاهرا طبیعی محیط با آنچه که چشم های خودرو می بیند به داشبورد اضافه شده است.

فناوری مذکور به این صورت عمل می کند که دوربین های نصب شده بر روی شیشه تصاویر محیط اطراف را ضبط می کنند و برای یک رایانه که در صندوق خودرو قرار دارد، ارسال می کنند. این اطلاعات از طریق یک پردازشگر گرافیکی اختصاصی ساخت ان ویدیا پردازش می شوند و سپس به مغز و پردازشگر اصلی اتومبیل منتقل می شوند.

هوش مصنوعی این خودرو می تواند کل اشیا و موجودات جهان خارج اعم از محیط خیابان، پیاده روها، علائم ترافیکی، وسایل نقلیه مختلف، انسان ها و ... را به ۱۹ طبقه مختلف تقسیم کرده و هر یک را با رنگ خاصی از دیگر اشیا و موجودات متمایز سازد. سپس سرعت و جهت حرکت خودرو بر اساس این شیوه مشاهده تنظیم می شود.

این فناوری با موفقیت در شرایط بارانی هم آزمایش شده، اما کارآیی آن در زمان بارش برف کنترل نشده و امید می رود با تکمیل آن در آینده نه چندان دور مورد استفاده قرار بگیرد.