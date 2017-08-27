موثرترین دانشگاه های ایرانی در علوم پایه معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ، دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست ISC با اعلام این خبر گفت: این فهرست هر دو ماه یکبار روزآمد می شود. دانشگاها و مراکز تحقیقاتی که اثربخشی تحقیقات آنها به حدی باشد که در مجموع یک درصد برتر دنیا قرار بگیرند در این فهرست وارد می شوند.

دهقانی اظهار داشت: با توجه به اینکه مطالعات حوزه زیست شناسی و زیست شیمی به دانشگاه های علوم پزشکی نیز مربوط می شود نام دانشگاه علوم پزشکی تهران در این میان مشاهد می شود. در بین دانشگاه های جامع دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس در این حوزه موضوعی در بین دانشگاه های یک درصد برتر دنیا دیده می شوند.

وی گفت: بیشترین تعداد دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی یک درصد برتر کشور در علوم پایه در حوزه شیمی قرار دارند. دانشگاه علوم پزشکی تهران با توجه به تولید علم خود در این زمینه در بین دانشگاه های یک درصد برتر قرار گرفته است.

وی افزود: در بین پژوهشگاه ها نام پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران مشاهده می شود. دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه شیراز، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه فرودسی مشهد، دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه تبریز، دانشگاه اصفهان، دانشگاه رازی، دانشگاه کاشان، دانشگاه مازندران، دانشگاه الزهرا (س) و دانشگاه یاسوج در بین دانشگاه های جامع در رشته شیمی در مجموع یک درصد برتر ها قرار گرفته اند.

سرپرست ISC گفت: دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی نیز در حوزه شیمی در مجموع دانشگاه های یک درصد برتر قرار دارند که نشان دهنده فعالیت های تحقیقاتی آنها در حوزه شیمی و حوزه های وابسته است.

دهقانی افزود: در حوزه زمین شناسی تنها دانشگاه تهران در فهرست برترین ها قرار دارد و در حوزه ریاضیات دانشگاه صنعتی امیر کبیر در صدر قرار گرفته است. بعد از دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه آزاد اسلامی در بین برترین ها قرار گرفته است.

وی یادآور شد: در حوزه فیزیک، پژوهشگاه دانش های بنیادی، دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه صنعتی اصفهان به همراه دانشگاه آزاد اسلامی توانسته اند در بین یک درصد برترها قرار بگیرند.