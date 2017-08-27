آغاز ثبت نام متقاضیان برای اجرای طرح «شهروندمربی» در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قدیمی صبح دوشنبه در جلسه کمیته هماهنگی فعالیت سازمان های مردم نهاد و مدیریت شهری همدان که باحضور مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری همدان و پیرامون جایگاه بانوان در شهر برگزار شد، توجه ویژه به بانوان را در حرکت به سمت تحقق اهداف متعالی در چارچوب الگوی فرهنگی ایرانی - اسلامی ضروری دانست.

محمد قدیمی تغییر و تحول در هر جامعه ای را منوط به تلاش در سطح خانواده ها دانست و افزود: رسیدن به جامعه سالم و پویا در گرو نگاه خاص به بانوان است.

قدیمی عنوان داشت: برنامه های مختلف فرهنگی و اجتماعی باید در راستای توانمندسازی فکری، شغلی و اقتصادی بانوان شاغل و به ویژه خانه دار باشد تا بتوانند محیطی غنی در خانه و خانواده بسازند و نقش موثرتری در جامعه داشته باشند.

وی با تقدیر از سمن های فعال در حوزه خاواده بیان داشت: کمیته هماهنگی فعالیت سمن ها و مدیریت شهری طی مدت ۱۵ ماه اخیر بیشترین تعامل را با سمن ها داشته و این یک مدل مدیریت شهری مشارکتی است که همه به آن تاکید دارند.

وی با بیان اینکه در همین راستا برخی دیگر از ادارات استان همدان نیز به این نتیجه رسیده اند که وارد همکاری مشترک با سمن ها شوند، گفت: باید از ظرفیت سازمان های مردم نهاد برای توسعه شهر بهره برد.

قدیمی همچنین با اشاره به شروع ثبت نام طرح «شهروندمربی» در شهرداری همدان از عموم مردم و به ویژه فعالان فرهنگی و اجتماعی شهر خواست با مراجعه به سایت شهرداری و ثبت مشخصات درخواستی، در این طرح نیز شهرداری همدان را یاری کنند.

همچنین در این نشست اعضای سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه بانوان و خانواده به بیان نظرات، انتقادات و پیشهادات خود پرداختند.