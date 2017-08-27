به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا مهدی بادی شامگاه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: همزمان با هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، ۱۳ طرح عمرانی و تولیدی در بخش کشاورزی شهرستان نطنز به بهره برداری می‌رسد.

وی تصریح کرد: این طرح ها شامل شش طرح در حوزه آب و خاک است که از جمله آن می‌توان به لوله گذاری (آبیاری کم فشار) و مرمت قنوات اشاره کرد که این طرح ها با هدف مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی و احیای منابع آبی (قنوات) با ارائه تسهیلات و نیز جذب اعتبارات انجام گرفته است.

مدیر جهاد کشاورزی نطنز افزود: همچنین ۷ طرح در حوزه امور دامی افتتاح می‌شود که با هزینه ای بالغ بر ۲۲ میلیارد و ۶۷۰ میلیون ریال از محل اعتبارات دولتی استانی و ملی و نیز تسهیلات بانکی و آورده شخصی متقاضیان تأمین شده است.

وی در پایان یادآور شد: در هفته دولت ضمن افتتاح طرح های مذکور، طی مراسمی از تولید کنندگان نمونه بخش کشاورزی شهرستان نطنز تجلیل و قدردانی می‌شود.