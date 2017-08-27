فعالیت های تربیت بدنی در آموزش و پرورش روند روبه رشدی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مشاور وزیر ورزش و جوانان به همراه اعضای کانون پیشکسوتان ورزش فوتبال استان امروز یکشنبه در نشستی با اهدای لوح سپاسی از عملکرد آموزش و پرورش کردستان در حوزه تربیت بدنی و سلامت تجلیل کردند.

بیژن ذوالفقار نسب در این نشست با اشاره به جایگاه آموزش و پرورش و فعالیت های آن در حوزه تربیت بدنی و سلامت و اثر گذاری آن گفت: خوشبختانه در چند سال اخیر اقدامات این حوزه روند روبه رشد و امیدوار کننده ای داشته است.

وی با بیان اینکه نتایج و عملکرد تیم های ورزش دانش آموزان استان بازخورد خوبی در سطح کشور داشته است، اظهار داشت: این موفقیت ها باعث ایجاد انگیزه در جامعه ورزشی استان شده است و قهرمانی تیم فوتسال دانش آموزان دوره دوم متوسطه کردستان در سطح کشور، برند موفقیت های تربیت بدنی آموزش و پرورش استان است که بسیار حائز اهمیت است.

بیژن ذوالفقار نسب به بازتاب قهرمانی تیم فوتسال دانش آموزان استان در مسابقات کشوری نیز اشاره کرد و گفت: به عنوان یکی از چهره های ورزشی وقتی در محافل مختلف حضور پیدا می کنم این موفقیت ارزشمند را به من تبریک می گویند.

مدیر کل آموزش و پرورش کردستان نیز در این نشست برنامه محوری را راهبرد اصلی تمام فعالیت های استان ذکر کرد و گفت: ۲۰ برنامه اولویت دار در سطح آموزش و پرورش استان اتخاذ شده است.

رشید قربانی با اشاره به اینکه یکی از این برنامه ها، توسعه و رشد ورزش دانش آموزی و مدارس است، بیان کرد: جایگاه ورزش دانش آموزی استان در سال ۹۲ ۲۸ کشوری بود.

وی ادامه داد: با برنامه ریزی صورت گرفته، هدف گذاری استان قرار گرفتن در میان ۱۰ استان برتر کشور بود که با اقدامات انجام شده از جمله توجه به مسابقات ورزشی و میزبانی مسابقات کشوری این هدف محقق و کردستان در سال ۹۵ موفق شد رتبه هشتم کشوری را کسب کند.

قربانی با اشاره به موفقیت تیم فوتسال دانش آموزان دوره دوم متوسطه استان در مسابقات کشوری گفت : علاوه بر این موفقیت ارزشمند در رشته های دیگری نیز مانند شنا، دوومیدانی و سایر رشته دانش آموزان استان با درخشش موفقیت های خوبی کسب کرده اند.

وی از جمله اقدامات تربیت بدنی را مربوط به فعالیت های درون مدرسه ای و کیفیت بخشی عنوان کرد و گفت : خوشبختانه در اجرای طرح های نظیر المپیاد درون مدرسه ای، حیاط پویا و ورزش صبحگاهی نیز استان کردستان یکی از استانهای برتر کشور بوده است.

مدیر کل آموزش و پرورش کردستان به کارنامه و حضور موفق دانش آموزان استان در آزمون کنکور سراسری، المپیاد های علمی، مسابقات فرهنگی هنری و سایر حوزه های نیز پرداخت و افزود : استان کردستان سرشار از استعدادهای بالقوه هست و برای شکوفایی این توانمندی ها، نیازمند توجه بیشتری هستیم.