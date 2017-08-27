برنامه زمانبندی برای حضور کاروانها در رمی جمرات

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدمحمدی در همایش کاربردی دستیاران زن که با هدف توجیه دستیاران زن مجموعه ها و کاروان ها نسبت به آخرین برنامه ریزی ها برای ایام تشریق برگزار شد، بر نقش مهم دستیاران در عملیات حج تاکید کرد.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از محدودیت های موجود بر سر راه حج امسال گفت و بیان کرد: اگر زائرین از اقدامات صورت گرفته مطلع باشند قطعا با شما همراهی بیشتری خواهند داشت و با عنایت خداوند تا این لحظه سفر همه برنامه ها خوب پیش رفته است که این وضعیت آرام نباید ما را دچار غفلت کند.

رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به دغدغه ایام تشریق در بین زائرین به لزوم دقت و نظم و اجرای صحیح دستورالعمل های سازمانی تاکید کرد و افزود: دستیاران زن مجموعه و کاروان ها نقش بسزایی در پیشبرد اهداف تعیین شده دارند و مدیریت خیام خانم ها در عرفات و منا و جلوگیری از هر گونه بی نظمی و نا آرامی از مواردی است که دستیاران می بایست به آن اهتمام ویژه داشته باشند.

محمدی به برنامه زمانبندی شده برای حضور کاروانها در روزهای دهم، یازدهم و دوازدهم برای رمی جمرات اشاره کرد و رعایت آن را برای حفظ سلامت و امنیت زائرین الزامی دانست و گفت: شایسته است دستیاران زن کاروان از هم اکنون به زائرین زن اطلاع رسانی لازم را در همه موارد لازم داشته باشند که نگرانی و دغدغه را از ایشان رفع کنند.

در ادامه این جلسه سرخوش مدیر عملیات ایام تشریق نیز در خصوص جزئیات مسایل اجرایی ایام تشریق مانند حمل و نقل ترددی؛ عرفات و منا توضیحاتی را برای دستیاران زن بیان کرد و از ایشان خواست تا موارد مطرح شده را به زائرین اطلاع رسانی داشته باشند.

نصیری مدیرکل حراست سازمان حج و زیارت نیز در سخنانی در مزایای طرح مچ بندهای شناسایی نکاتی را بیان و توصیه هایی را در خصوص موارد امنیتی تشریح کرد.

در ادامه این همایش دکتر کولیوند معاون مرکز پزشکی حج ضمن اشاره به برنامه های هیئت پزشکی برای ایام تشریق در حوزه پیشگیری و اقدام مناسب برخی از مخاطرات از جمله گرمازدگی، تجمع انبوه ، سقوط و... توضیحاتی را ارائه کرد.