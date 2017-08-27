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۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۱۹

دومین سمینار شیمی کاربردی کشور در دانشگاه زنجان آغاز به کار کرد

دومین سمینار شیمی کاربردی کشور در دانشگاه زنجان آغاز به کار کرد

زنجان-دومین سمینار شیمی کاربردی کشور در دانشگاه زنجان آغازبه کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین سمینار شیمی کاربردی کشور از صبح امروز(یکشنبه)به میزبانی دانشگاه زنجان آغازبه کار کرد.

 دبیرعلمی دومین سمینار شیمی کاربردی کشور گفت: ۲۹۱ مقاله به  دبیرخانه همایش ارسال شده بود که ۷۷ درصد مقاله ها پذیرفته شد.

 میر سعید سید دراجی با بیان اینکه سمینارشیمی به مدت ۲ روز و به صورت کارگاهی و سخنرانی برگزارمی شود، افزود:زنجان به دلیل فعالیت های علمی  وتعداداعضا  هیئت علمی که دارد میزبانی این سیمینارتخصصی را دارد .

وی با اشاره به اینکه  پیوند شیمی کاربردی وصنعت ازاهداف اصلی این همایش ها است،  ادامه داد: دومین سمینار شیمی کاربردی کشور  با همکاری گروه شیمی دانشگاه زنجان و انجمن شیمی ایران برگزاری می شود.

دراجی افزود: دومین سمینار شیمی کاربردی کشور در محورهای تصفیه آب و پساپ، صنایع شیمیایی و نوآوری‌های صنعتی، شیمی و صنایع دارویی، کاربرد شیمی در حفاظت محیط زیست، آموزش شیمی کاربردی، فیتوشیمی، الکتروشیمی صنعتی و خوردگی، کاربرد شیمی در انرژی‌های نو و تجدیدپذیر، مدل‌سازی و شبیه‌سازی فرآیندهای شیمیایی، شیمی کاتالیست، شیمی و فناوری پلیمر، کاربرد شیمی در صنایع غذایی، کاربرد نانو فناوری در صنایع شیمیایی، شیمی و فناوری صنایع سرب و روی، شیمی و فناوری رنگ، شیمی صنایع نفت و پتروشیمی، شیمی و فناوری چرم، ایمنی در شیمی و صنایع شیمیایی برگزار می‌شود.

کد مطلب 4070338

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