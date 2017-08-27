موافقان و مخالفان انتخاب سرپرست برای شهر تهران چه گفتند

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه امروز شورای شهر تهران در خصوص انتخاب سرپرست برای شهرداری تهران که برخی از اعضا با آن مخالف بوده و تاکید داشتند وزارت کشور باید هرچه سریع تر حکم شهردار منتخب شورا را صادر کند و برخی دیگر بر قانونی بودن انتخاب سرپرست تاکید کرده و عدم انتخاب سرپرست را حرکتی غیرقانونی می دانستند.

در ابتدای جلسه، زهرا صدراعظم نوری ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد شهیدان باهنر و رجایی گفت: رای میلیونی شهروندان فهیم تهرانی یک پیام به منتخبان خود بود و ما نیز سه ماه در خصوص انتخاب شهردار تصمیم گیری کردیم و فردی را انتخاب کردیم که شایستگی این مسئولیت را داشته باشد. نجفی مشاور اقتصادی رئیس جمهور است و با توجه به وضعیت شهر تهران با ۱۲ میلیون جمعیت باید به سرعت روند رسیدگی حکم وی پیگیری و حکم او که فردی شناخته شده است، انجام شود و نباید این میزان انتظار و معطلی وجود داشته باشد.

وی پیشنهاد کرد: برای آنکه مجبور نباشیم فرد دیگری را به عنوان سرپرست انتخاب کنیم تلاش کنیم وزیر کشور به سرعت حکم وی را ابلاغ کند.

انتخاب سرپرست صراحت قانونی دارد

در ادامه حجت نظری با بیان اینکه با سخنان خانم نوری در خصوص ویژگی های آقای نجفی موافق هستم اما صراحت قانونی برای انتخاب سرپرست تا زمان تعیین تکلیف حکم شهردار وجود دارد، گفت: در کنار آنکه تلاش می کنیم حکم آقای نجفی صادر شود و تقاضا داریم وزیر کشور در این زمینه اهتمام ویژه داشته باشند باید این صراحت قانونی را نیز در نظر بگیریم.

حسن رسولی از مخالفان انتخاب سرپرست نیز با بیان اینکه انتخاب شهردار دو مرحله ای پیش بینی شده گفت: پس از انتخاب شهردار منتخب توسط شورا باید این انتخاب توسط وزیر کشور تایید و حکم صادر شود.

وی ادامه داد: ۱۵ روز پیش مدارک آقای نجفی را در ۱۴ بند به وزارت کشور ارسال کردیم تا استعلامات لازم انجام شود اما همچنان این کار صورت نگرفته. زیبنده نیست مشاور رئیس جمهور تا این میزان روند صدور حکمش به تاخیر بیفتد.

در ادامه مجید فرهانی با تاکید بر اینکه بر اساس قانون نمی توان شهر را بدون شهردار اداره کرد، گفت: قانون میثاق همه ماست و نمی توان بدون توجه به آن حرکتی کنیم.

وی ادامه داد: روز گذشته دو آتش سوزی در شهر تهران اتفاق افتاد و اگر تهران دچار بحران شود نیاز به سرپرست وجود دارد.

بهاره آروین عضو دیگر شورای شهر تهران، ری و تجریش با بیان اینکه به نظر می آید قانون در این مورد دچار خلا است، گفت: باید در این زمینه از مجلس استفساریه می گرفتیم نه برای این دوره بلکه برای حل این مشکل در آینده زیرا قانون در این مورد شفاف نیست. تبصره ماده ۷۳ شوراها ابهام دارد اما شهر نباید بدون شهردار باشد. حتی برای چند ساعت هم شده باید سرپرست تعیین کرد.

محسن هاشمی در جمع بندی سخنان اعضا گفت: اعضای موافق و مخالف در واقع یک اعتراض داشتند و آن هم اینکه باید حکم جدید شهردار صادر شود اما بر اساس قانون یکی از کارکنان شهرداری به عنوان سرپرست با رای اعضا انتخاب خواهد شد.

در نهایت اعضا مصطفی سلیمی را به عنوان سرپرست انتخاب کردند هاشمی به شوخی گفت: این شورا، شورای تک گزینه ای هاست.